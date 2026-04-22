Ngày 22/4, Quốc hội thảo luận về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Theo Tạ Hiển | 22-04-2026 - 07:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quốc hội sẽ thảo luận về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam và về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ngày 22/4, Quốc hội thảo luận về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương- Ảnh 1.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, sáng 22/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Sau đó, Quốc hội họp riêng, thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của Trọng tài quốc tế.

Đồng Nai hội tụ đầy đủ yếu tố của một đô thị có tiềm năng phát triển lớn

Trước đó, sáng ngày 20/4, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo tờ trình, với vai trò là đầu mối liên kết trực tiếp các hành lang phát triển và trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, cùng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ, logistics được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại cùng với Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được xây dựng và hoàn thiện với tiến độ nhanh, Đồng Nai đã hội tụ đầy đủ các yếu tố của một đô thị có tiềm năng phát triển lớn, đa trung tâm, đa chức năng và có tính lan toả mạnh trên phạm vi vùng phía Nam và cả nước.

Việc thành lập thành phố Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới không chỉ cho Đồng Nai mà còn đóng góp thiết thực cho khu vực miền Nam và cả nước. Đây là bước chuyển căn bản về mô hình phát triển và mô hình quản trị địa phương nhằm đưa Đồng Nai trở thành đô thị lớn, có chức năng chia sẻ, liên kết, tương hỗ cùng phát triển với Thành phố Hồ Chí Minh, đạt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, giữ vai trò là trung tâm kết nối kinh tế vùng và cửa ngõ hội nhập quốc tế, là hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh làm cơ sở định hướng không gian phát triển mới cho cả Vùng Đông Nam Bộ theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Theo đại diện Bộ Nội vụ, thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng 12.737,18 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.491.408 người. Sau khi thành lập, thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương không thay đổi về diện tích tự nhiên và quy mô dân số; có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã. Cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 7 thành phố và 27 tỉnh (giảm 1 tỉnh, tăng 1 thành phố).

Trụ sở của thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương được giữ nguyên như hiện nay. Phương án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy là cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay; thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và của pháp luật.

Về phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Trước mắt, giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay; đồng thời tỉnh Đồng Nai đã có phương án, lộ trình thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tỉnh Đồng Nai đã bảo đảm 5/5 điều kiện thành lập thành phố quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/UBTVQH15 và đạt đủ 07/07 tiêu chuẩn của thành phố theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.

Theo Tạ Hiển

