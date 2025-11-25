Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày 25-11, tiểu thương chợ đầu mối Thủ Đức "thở phào"

25-11-2025 - 14:45 PM | Thị trường

TPHCM có thêm nguồn rau từ những vùng mới, kể cả nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan,…

Ngày 25-11, ông Nguyễn Minh Đức, chủ sạp Nhân Tuyết, chuyên kinh doanh cà chua Lâm Đồng, cho biết giá nông sản tại chợ đã rời đỉnh nhờ lượng hàng dồi dào hơn. Trong khi cách đây 2 ngày, cà chua Lâm Đồng giá sỉ lên đến 38.000 – 39.000 đồng/kg, cao nhất hơn 10 năm qua do nguồn cung bị thiếu hụt.

Đại diện Công ty quản lý chợ đầu mối Thủ Đức xác nhận giá rau tại chợ hạ nhiệt khi thương nhân điều hàng từ những nguồn mới.

Ví dụ, nguồn hàng từ Lâm Đồng trước chủ yếu lấy ở vùng Đơn Dương, Lạc Lâm thì nay có thêm hàng ở những vùng không bị ngập lụt như Lâm Hà để bù đắp.

Ngoài ra, giao thông Bắc – Nam đã thông trở lại, nguồn hàng từ Trung Quốc về nhiều hơn. Đặc biệt, một số mặt hàng mới từ Thái Lan cũng về, như nấm, giúp bổ sung nguồn cung.

Ngày 25-11, tiểu thương chợ đầu mối Thủ Đức "thở phào"- Ảnh 1.

Ớt Trung Quốc (bên phải trong sọt nhựa) và ớt Việt Nam trong túi

Đêm 24, rạng sáng 25-11, lượng rau về chợ đầu mối Thủ Đức đạt 1.578 tấn, nhiều mặt hàng giảm giá. Hạ giá nhiều nhất là xà lách búp Đà Lạt, giảm 10.000 đồng/kg, còn 60.000 đồng/kg; cải thảo 20.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg; cải xanh 26.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg; dưa leo 18.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg, khổ qua 30.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Có 2 mặt hàng tăng giá là su su 20.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; ớt hiểm đỏ 75.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg.

Ngày 25-11, tiểu thương chợ đầu mối Thủ Đức "thở phào"- Ảnh 2.

Infographic: Gemini

Ngoài ra, với việc rau siêu thị có nhiều mặt hàng giá thấp hơn nhiều so với rau chợ cũng khiến giá rau ở chợ hạ nhiệt.

Tuy nhiên, mặt bằng giá rau hiện nay vẫn còn ở mức khá cao so với bình thường, ảnh hưởng đến chi tiêu hằng ngày của các hộ gia đình, quán ăn.

Tan hoang thủ phủ rau Lâm Đồng

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khó khăn ở đâu? Cứ đà này thị trường ô tô Việt Nam sẽ phá mọi đỉnh doanh số

Khó khăn ở đâu? Cứ đà này thị trường ô tô Việt Nam sẽ phá mọi đỉnh doanh số Nổi bật

Sốt xình xịch mỏ đất hiếm 45 triệu tấn: Nằm ở hòn đảo lớn nhất thế giới, là ‘át chủ bài’ để Mỹ, châu Âu tự chủ đất hiếm ‘trong nhiều thế hệ’

Sốt xình xịch mỏ đất hiếm 45 triệu tấn: Nằm ở hòn đảo lớn nhất thế giới, là ‘át chủ bài’ để Mỹ, châu Âu tự chủ đất hiếm ‘trong nhiều thế hệ’ Nổi bật

Chưa cần cắt tính năng, VinFast làm việc này là giá Limo Green ở Indonesia rẻ hơn nhiều so với ở Việt Nam

Chưa cần cắt tính năng, VinFast làm việc này là giá Limo Green ở Indonesia rẻ hơn nhiều so với ở Việt Nam

13:42 , 25/11/2025
Vì sao đường bay Côn Đảo luôn sốt vé, khan chuyến?

Vì sao đường bay Côn Đảo luôn sốt vé, khan chuyến?

13:36 , 25/11/2025
Một mẫu xe thể thao mới sắp được ra mắt thị trường Việt Nam: Nhập châu Âu, giá bán dự kiến thế nào?

Một mẫu xe thể thao mới sắp được ra mắt thị trường Việt Nam: Nhập châu Âu, giá bán dự kiến thế nào?

12:01 , 25/11/2025
Đột kích một cơ sở, công an triệt phá đường dây sản xuất dầu ăn giả hết hạn, tịch thu nhiều can 20 lít, thùng phuy và bao bì đóng gói tại Kenya

Đột kích một cơ sở, công an triệt phá đường dây sản xuất dầu ăn giả hết hạn, tịch thu nhiều can 20 lít, thùng phuy và bao bì đóng gói tại Kenya

11:40 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên