Ngày 26/10, giá vàng giảm tới 5,5 triệu đồng/lượng trong tuần qua

Sáng 26/10, giá vàng trong nước không thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua.

Đối với vàng miếng, công ty SJC và PNJ cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 147,2 - 149,2 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch ở mức 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC giao dịch ở mức 146,1 – 148,6 triệu đồng/lượng. Công ty PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng. DOJI mua - bán ở mức 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên giá mua - bán ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng trong nước đã tăng mạnh vào đầu tuần và chạm mức kỷ lục hơn 160 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn và gần 155 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng trong phiên giao dịch 21/10. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá vàng đã liên tục giảm mạnh.

Đóng cửa tuần, giá vàng miếng hiện thấp hơn 1,8 -2,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước; giá vàng nhẫn giảm 1,6 - 5,5 triệu đồng/lượng.

Trong đó, Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh nhất khi điều chỉnh 5,5 triệu đồng ở cả giá mua và giá bán vàng nhẫn so với cuối tuần trước; giá vàng miếng tại nhà vàng này cũng giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở giá mua và giảm 1,8 triệu đồng ở giá bán. Các nhà vàng SJC, PNJ và DOJI giảm giá mua vàng nhẫn 1,8 - 3 triệu đồng/lượng và giảm 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng ở giá bán.

Diễn biến giá vàng Bảo Tín Minh Châu tuần qua

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đóng cửa tuần ở mức 4.111,2 USD/ounce, giảm 3,29% so với cuối tuần trước.

Giá vàng đã thu hẹp mức giảm vào thứ Sáu sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ yếu hơn dự kiến đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, tuy nhiên kim loại này vẫn ghi nhận tuần giảm giá đầu tiên sau 9 tuần tăng liên tục.

Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tính đến tháng 9 tăng 3,0% so với cùng kỳ, thấp hơn một chút so với kỳ vọng tăng 3,1% của các nhà kinh tế.

"Vàng và bạc tăng vọt khi CPI cốt lõi tháng 9 thấp hơn kỳ vọng, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để ngăn chặn hoàn toàn đợt bán tháo trong tuần này. Diễn biến giá cho thấy vàng cần giảm thêm một nhịp nữa trước khi ổn định", Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Giá vàng giao ngay đạt mức cao kỷ lục là 4.381,21 đô la vào thứ Hai (20/10), nhưng đã lao dốc mạnh sau đó, khi các nhà đầu tư chốt lời và dấu hiệu căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dịu bớt đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, Nhà Trắng xác nhận vào thứ năm rằng Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới, trước thời hạn Mỹ áp thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào ngày 1/11.

Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, cho biết: "Nếu (giá vàng) giảm xuống dưới 4.000 đô la, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm mạnh hơn nữa trên thị trường, có thể xuống tới 3.850 đô la, mức hỗ trợ chính tiếp theo".