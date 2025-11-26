Ngày 26/11: Giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước tăng theo

Giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch hôm nay. Tại Công ty SJC và PNJ, giá vàng miếng cùng tăng thêm 500.000 đồng/lượng lên mức 151,4 – 153,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC điều chỉnh tăng thêm 500.000 đồng/lượng, hiện niêm yết tại 148,5 – 151 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 148,7 – 151,7 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đã quay trở lại mốc 4.163 USD/ounce, tăng 33 USD so với mức đóng cửa phiên hôm qua.

Giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư đang theo dõi sát “cơn mưa” dữ liệu kinh tế Mỹ kéo dài hai ngày, trong đó các tín hiệu phát đi cho thấy bức tranh kinh tế vẫn còn nhiều yếu tố trái chiều.

Các dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ có xu hướng chậm lại. Doanh số bán lẻ tháng 9 thấp hơn kỳ vọng, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 2,7% so với cùng kỳ. Dù vậy, thị trường tạm thời gạt sang một bên các chỉ báo kinh tế và tiếp tục tập trung vào những phát biểu mang xu hướng “bồ câu” từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Thống đốc Fed Stephen Miran cho rằng thị trường lao động đang suy yếu, do đó Fed có dư địa tiếp tục hạ lãi suất nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Quan điểm này tương đồng với phát biểu trước đó của Thống đốc Fed Christopher Waller. Chuỗi phát tín hiệu “bồ câu” từ lãnh đạo Fed đã khiến kỳ vọng về nới lỏng chính sách tiền tệ gia tăng rõ rệt. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed thực hiện lần cắt giảm lãi suất thứ ba trong năm nay hiện đã tăng lên 85%.

Kỳ vọng này đã khiến đồng USD suy yếu. Chỉ số USD Index giảm 0,33%, rơi xuống dưới mốc tâm lý 100 điểm, về 99,84 điểm. Thông thường, USD yếu sẽ hỗ trợ giá vàng do kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, giá vàng trên thị trường phái sinh lại điều chỉnh trái chiều so với diễn biến của USD. Hợp đồng vàng tương lai giảm 4,5 USD (tương đương 0,11%), xuống 4.129,3 USD/ounce. Giá bạc cũng giảm nhẹ 0,12 USD (0,24%), về mức 51,07 USD/ounce. Diễn biến này được cho là phản ánh hoạt động chốt lời sau nhịp tăng mạnh trước đó, hoặc tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước khi thị trường tiếp tục đón thêm các dữ liệu kinh tế quan trọng.

Xét về mặt kỹ thuật, cả vàng và bạc vẫn được đánh giá duy trì xu hướng tăng. Hai kim loại quý đều đang giao dịch trên các đường trung bình động quan trọng như MA20 và MA50, cho thấy xung lực tăng vẫn hiện hữu. Diễn biến hiện tại mở ra khả năng giá tiếp tục hướng lên vùng đỉnh lịch sử, hiện cao hơn khoảng 6% so với mặt bằng giá hiện nay.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý trong giai đoạn thanh khoản thị trường suy giảm khi kỳ nghỉ lễ cuối năm đến gần, giá kim loại quý có thể xuất hiện những phiên biến động mạnh và khó lường.