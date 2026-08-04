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Ngày 4/8, Quốc hội thảo luận hai dự án luật quan trọng trong lĩnh vực Quốc phòng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 4/8, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường và ở tổ về các dự án luật, trong đó có 2 dự án luật liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về 2 dự án: Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án trên.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Theo Anh Vũ - Việt Thắng

Báo Đại Đoàn Kết

Từ Khóa:
quốc hội

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