Cơ quan thuế cảnh báo người nộp thuế thuộc 2 trạng thái mã số thuế sau: Chậm xử lý có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Thuế TP Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 cần chủ động hoàn tất các thủ tục liên quan đến mã số thuế, tránh phát sinh tiền chậm nộp, bị cưỡng chế hoặc đối diện những hậu quả pháp lý khác.

Theo Thuế TP Hà Nội, việc kéo dài tình trạng chưa hoàn thành thủ tục về mã số thuế có thể làm phát sinh nghĩa vụ tài chính, tăng chi phí tuân thủ và dẫn đến nhiều rủi ro pháp lý đối với người nộp thuế.

Cụ thể, trạng thái 03 là trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trong khi đó, trạng thái 06 được áp dụng đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Cơ quan thuế lưu ý, việc ngừng hoạt động trên thực tế không đồng nghĩa với các nghĩa vụ về thuế, hóa đơn và hồ sơ khai thuế tự động chấm dứt. Nếu không xử lý kịp thời, các nghĩa vụ và rủi ro liên quan có thể tiếp tục gia tăng.

Theo đó, người nộp thuế có thể phát sinh số tiền thuế còn phải nộp; tiền chậm nộp được tính liên tục theo quy định; bị xử phạt do nộp hồ sơ khai thuế, phí, lệ phí không đúng thời hạn hoặc bị xử lý đối với các vi phạm hành chính về hóa đơn.

Trường hợp không chấp hành quyết định kiểm tra thuế hoặc quyết định cưỡng chế, người nộp thuế cũng có thể bị xử lý theo quy định. Ngoài ra, cơ quan thuế có thể xem xét, xử lý đối với hành vi trốn thuế; áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế. Việc chậm xử lý còn làm gia tăng chi phí và thời gian để khắc phục.

Đáng chú ý, tiền thuế nợ và tiền chậm nộp có thể tiếp tục phát sinh cho đến khi người nộp thuế hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Không phối hợp với cơ quan thuế có thể bị xử lý nghiêm

Thuế TP Hà Nội cho biết, trường hợp người nộp thuế không phối hợp xử lý, cơ quan chức năng có thể công khai thông tin người nộp thuế, thực hiện cưỡng chế nợ thuế, đồng thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh, điều tra và xử lý.

Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm về thuế, mã số thuế hoặc hóa đơn điện tử, hồ sơ có thể được chuyển đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, theo Nghị định số 252/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu thuộc các trường hợp:

Cơ quan thuế đã ban hành thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Sau 120 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, người nộp thuế vẫn chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Người nộp thuế cần làm gì?

Để hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi, Thuế TP Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế cần chủ động thực hiện các bước sau:

Thứ nhất, kiểm tra tình trạng hoạt động và thông tin đăng ký thuế.

Thứ hai, rà soát hồ sơ khai thuế, hóa đơn và các khoản còn phải nộp.

Thứ ba, chủ động liên hệ, phối hợp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thứ tư, thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế và tiếp tục hoạt động nếu vẫn có nhu cầu kinh doanh.

Thứ năm, thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế nếu đã ngừng hoạt động.

Cuối cùng, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản còn tồn đọng.

Cơ quan thuế nhấn mạnh, việc chủ động rà soát, phối hợp kịp thời và xử lý dứt điểm sẽ giúp hạn chế tiền chậm nộp, tránh tiếp tục phát sinh tiền phạt, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật cùng các cá nhân có liên quan.