Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì về giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản?

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng: Trong tình hình khó khăn, thách thức ở cả thị trường quốc tế, khu vực và trong nước, chúng ta đã có những ứng phó rất kịp thời, đặc biệt là các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự tham gia trách nhiệm của các bộ, ngành và sự hưởng ứng tích cực của người dân, cho nên nông nghiệp đạt được kết quả khá tích cực.

“Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 42,8 tỷ USD, tăng so với cùng kỳ năm ngoái 7,5% và xấp xỉ đạt 60% mức Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD. Đây là mục tiêu, mục đích chúng ta phấn đấu để chạm đến ngưỡng mới, vượt 74 tỷ USD” - Thứ trưởng Võ Văn Hưng nêu rõ.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nếu chia ra các mặt hàng thì có một số mặt hàng giảm như gạo, cà phê, sầu riêng, nhưng cũng có một số mặt hàng tăng như cao su, hồ tiêu, rau. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các mặt hàng giảm như: việc hội nhập sâu rộng và tham gia rất nhiều thị trường lớn với quy định kỹ thuật có nhiều thay đổi, yêu cầu rất ngặt nghèo, khó khăn; chi phí đầu vào của nông nghiệp tăng do khủng hoảng và chiến tranh; gia tăng chi phí logistics; thị trường tiêu thụ.

Ngành nông nghiệp đã đưa ra kịch bản ngay từ đầu năm để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, quá trình tổ chức thực hiện từng quý, từng tháng đã có sự thay đổi linh hoạt, luôn luôn tiếp cận việc sản xuất của người dân, doanh nghiệp cũng như vấn đề thị trường. Quan trọng nhất, chúng ta đã bám sát thực tiễn, chỉ đạo kịp thời và ứng phó với sự thay đổi của thị trường cũng như vấn đề xuất nhập khẩu.

Về các giải pháp trước mắt, theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, yếu tố đầu tiên quan trọng nhất là phải nắm bắt kịp thời để từ bây giờ đến cuối năm ổn định và ứng phó kịp thời thiên tai, thời tiết. Đây là vấn đề cần ưu tiên khi chúng ta đang trải qua thời tiết cực đoan El Nino.

Thứ hai, nắm chắc thị trường; tập trung sản xuất, nâng cao giá trị và chuyển hướng tư duy từ một nền sản xuất qua nền kinh tế nông nghiệp; mạnh dạn thay đổi tư duy, thay đổi nhiều thị trường.

Thứ ba, cắt giảm thủ tục hành chính thực chất, hiệu quả để giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Thứ tư, đưa ứng dụng công nghệ, khoa học, chuyển đổi số vào thực tiễn.

Thứ năm, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Về giải pháp quan trọng mang tính lâu dài, Thứ trưởng Võ Văn Hưng nhấn mạnh 3 giải pháp:

Một là, tiếp tục tổ chức, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyển mình sâu, gia tăng bền vững. Dư địa về tăng trưởng năng lực, giá trị thương hiệu và chất lượng là rất quan trọng.

Hai là, áp dụng giống và khoa học công nghệ theo chiều rộng và chiều sâu.

Ba là, tích cực bám sát thị trường và mở rộng các thị trường lớn, nâng cao giá trị để đưa ngành nông nghiệp xứng tầm là bệ đỡ của ngành kinh tế./.