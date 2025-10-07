Ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh thận, bất kể nam hay nữ thấy 3 thứ này trong nước tiểu phải đi khám vội!

Thận là cơ quan lọc máu và đào thải độc tố thầm lặng nhưng có vai trò sống còn. Thế nhưng, các chuyên gia y tế đang cảnh báo về tình trạng bệnh thận mạn tính (CKD) trẻ hóa đáng lo ngại.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Thận học Quốc tế (ISN) ước tính có hơn 850 triệu người trên toàn cầu mắc 1 dạng bệnh thận nào đó, phổ biến như suy thận. Đáng chú ý, xu hướng bệnh đang "tấn công" mạnh mẽ nhóm người trẻ, với tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính ở độ tuổi dưới 40 tuổi đang gia tăng nhanh chóng. Một nghiên cứu công bố vào năm 2022 đã khẳng định rõ ràng về xu hướng này, gióng lên hồi chuông cảnh báo về gánh nặng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

3 dấu hiệu bệnh thận bị "lật tẩy" qua nước tiểu

Sự trẻ hóa nhanh của bệnh thận xuất phát từ chính lối sống hiện đại thiếu lành mạnh. Ví dụ như thói quen ăn uống quá mặn, tiêu thụ nhiều đồ chế biến sẵn, lạm dụng thuốc giảm đau hay các chất kích thích, cùng với tình trạng căng thẳng và ít vận động.

Vì vậy, dù còn trẻ tuổi, đang sung sức bạn cũng không nên cảnh giác với bệnh thận, nhất là suy thận. Bất kể nam hay nữ, hãy học cách tự kiểm tra nước tiểu hàng ngày, nếu thấy dù chỉ 1 trong 3 bất thường dưới đây thì đi khám thận ngay:

1. Lượng nước tiểu giảm

Người trưởng thành khỏe mạnh thường bài tiết 1000 - 2000ml nước tiểu mỗi ngày. Nếu lượng nước tiểu giảm rõ rệt hoặc kéo dài nhiều ngày, cần xem xét nguyên nhân. Có thể do sinh lý như uống ít nước, ra nhiều mồ hôi hoặc do bệnh lý như rối loạn tiết niệu, tổn thương thận. Khi lượng nước tiểu dưới 400ml được xem là thiểu niệu, dưới 100ml là vô niệu.

Ảnh minh họa

Ở giai đoạn đầu của suy thận, lượng nước tiểu giảm không rõ lý do là dấu hiệu phổ biến. Điều này cho thấy chức năng lọc và bài tiết của thận đã suy yếu. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, thận sẽ tổn thương nghiêm trọng hơn, gây rối loạn toàn thân và làm tăng nguy cơ suy thận mạn tính.

2. Nước tiểu có nhiều bọt

Nhiều người coi hiện tượng nước tiểu nổi bọt là bình thường, nhưng nếu xuất hiện thường xuyên và không biến mất nhanh, đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý thận. Khi thận tổn thương, protein trong máu có thể rò rỉ ra nước tiểu, tạo nên các bọt khí nhỏ li ti nổi lâu trên bề mặt.

Tình trạng này thường gặp ở người viêm thận, suy thận, nhiễm trùng tiết niệu hoặc sỏi thận. Ngoài ra, tiểu đường và huyết áp cao cũng có thể gây ra hiện tượng tương tự. Khi nước tiểu nổi bọt liên tục, nhất là kèm mệt mỏi hoặc sưng phù, cần đi kiểm tra chức năng thận ngay.

3. Nước tiểu có máu

Tiểu ra máu có thể đến từ nguyên nhân sinh lý như ăn thực phẩm có màu đỏ hoặc trong kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, nếu nước tiểu đỏ kéo dài hay quan sát thấy hồng cầu dưới kính hiển vi, đó là dấu hiệu bệnh lý.

Ảnh minh họa

Khi màng lọc của thận bị hư hại, các tế bào máu sẽ rò rỉ vào nước tiểu, khiến nước tiểu chuyển màu hồng hoặc nâu sậm. Đây là biểu hiện sớm của viêm thận, sỏi thận hoặc suy thận mạn tính. Một số người còn cảm thấy đau buốt và khó chịu khi đi tiểu. Nếu gặp tình trạng này, cần đến bác sĩ chuyên khoa ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.