Ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ nhắc: Thà lười còn hơn chăm ăn 5 món này

Bên cạnh các yếu tố như di truyền, môi trường sống hay áp lực tinh thần kéo dài, thói quen ăn uống hàng ngày được các bác sĩ cảnh báo là có ảnh hưởng không nhỏ đến nguy cơ mắc bệnh.

Những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày, tưởng như vô hại nhưng lại có thể âm thầm gây tổn thương tế bào và làm tăng nguy cơ ung thư theo thời gian.

Lạm dụng đồ ăn vặt “lành mạnh” đóng gói sẵn

Ảnh minh hoạ

Nhiều sản phẩm được gắn mác “tốt cho sức khỏe” như thanh protein, ngũ cốc ăn liền hay bánh ăn kiêng vẫn được coi là thực phẩm siêu chế biến, chứa phụ gia, chất tạo ngọt nhân tạo và chất nhũ hóa. Việc tiêu thụ thường xuyên các sản phẩm này có thể gây rối loạn hệ vi sinh đường ruột, dẫn đến viêm mạn tính - một yếu tố liên quan đến sự hình thành ung thư. Những thực phẩm này có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường nếu lạm dụng thay cho đồ ăn tươi sống hàng ngày.

Một nghiên cứu kéo dài 24 năm với gần 30.000 phụ nữ tham gia do Đại học Harvard (Mỹ) dẫn đầu đã phát hiện ra rằng những người ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến nhất có nguy cơ mắc polyp đại tràng - một tổn thương tiền ung thư - cao hơn 1,45 lần so với những người tiêu thụ ít nhất.

Dùng dầu ăn tái sử dụng nhiều lần

Việc dùng lại dầu ăn sau khi chiên rán là thói quen khá phổ biến. Tuy nhiên, khi dầu bị đun nóng lặp đi lặp lại ở nhiệt độ cao, cấu trúc của nó sẽ bị phá vỡ, tạo ra các hợp chất độc hại gây viêm và tổn thương tế bào, tạo ra các chất độc như aldehyde, acrolein và đặc biệt là gốc tự do.

Ảnh minh hoạ

Những hợp chất này tích tụ trong thực phẩm, khi đi vào cơ thể sẽ làm tăng cholesterol xấu, gây viêm nhiễm mãn tính, tổn thương tế bào và là yếu tố thúc đẩy ung thư, đặc biệt là ung thư đường ruột và gan.

Aldehyde được cho là chất có liên quan đến một loạt những bệnh nguy hiểm như ung thư, bệnh tim mạch và mất trí nhớ. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cũng xếp acrylamide vào nhóm “có khả năng gây ung thư cho con người”.

Ăn nhiều thực phẩm bị cháy khét

Ảnh minh hoạ

Nhiều người thích thịt nướng xém cạnh, bánh mì cháy hay phần thực phẩm sẫm màu vì hương vị đậm đà. Thế nhưng, thực phẩm cháy khét có thể sinh ra các hợp chất độc khi bị nung ở nhiệt độ cao được gọi là amin dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH).

Tiếp xúc lâu dài với các chất hóa học này có thể làm tổn thương DNA, theo thời gian có thể phát triển thành khối u. Những chất này cũng được ghi nhận có liên quan đến ung thư đại trực tràng, tuyến tiền liệt và tuyến tụy. nếu tiêu thụ thường xuyên.

Tiêu thụ nhiều thực phẩm ướp muối và ngâm chua

Ướp muối, ngâm chua là những phương pháp chế biến thực phẩm phổ biến, nhưng tiêu thụ thường xuyên hoặc muối chua không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ gây ung thư.

Theo một báo cáo được công bố trên Tạp chí Ung thư Anh, những người thường xuyên ăn nhiều thực phẩm mặn có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao gấp đôi người ăn ít. Nghiên cứu dựa trên khoảng 40.000 người Nhật trung niên, được khảo sát thói quen ăn uống suốt 11 năm.

Các nhà khoa học biết rằng việc tiêu thụ nhiều muối có thể gây ra viêm teo dạ dày, một tiền thân của ung thư dạ dày. Chuyên gia khuyến cáo việc hạn chế lượng muối ăn cũng rất quan trọng để giảm nguy cơ cao huyết áp và bệnh tim mạch.

Ảnh minh hoạ

Ăn nhiều thực phẩm để lâu trong tủ lạnh

Thức ăn thừa, đặc biệt là rau củ nếu để quá lâu vi khuẩn sẽ phân hủy nitrat thành nitrit. Nghiên cứu của Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) cho thấy hàm lượng nitrit trong thực phẩm nấu chín đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm tăng lên chỉ sau 6 giờ bảo quản trong tủ lạnh.

Khi nitrit này vào cơ thể, dưới tác động của axit dạ dày, có thể hình thành nitrosamine - một hợp chất có khả năng gây ung thư, chủ yếu là ung thư đường tiêu hóa. Nitrit có thể oxy hoá sắt trong hồng cầu tạo thành methaemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu, khiến cho các cơ quan quan trọng không được cung cấp đủ oxi. Nếu ngộ độc nitrit nặng có thể dẫn đến đau đầu, tím tái, chóng mặt, mệt mỏi, suy tim, và có thể dẫn đến tử vong.

Theo TimesofIndia