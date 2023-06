Ngày đầu tiên của kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới

Trong hai ngày 7-8/6 (theo giờ địa phương), khoảng 12,91 triệu sĩ tử Trung Quốc sẽ chính thức bước vào kỳ thi đại học được mệnh danh khắc nghiệt nhất thế giới mang tên "gaokao". Tại đất nước tỷ dân, nhiều phụ huynh và học sinh coi đây kỳ thi "thay đổi cuộc đời". Bởi nếu đạt điểm số tốt, học sinh có thể thuận lợi nhập học vào các trường danh giá, từ đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau này.

Xuyên suốt kỳ thi, sĩ tử bắt buộc phải thi 3 môn là Ngữ văn, Toán và tiếng Anh, cùng một bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học Xã hội (Sử, Địa, Chính trị). Ngày 7/6, thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh với bài thi môn Ngữ văn và Toán.

Sĩ tử Trung Quốc trong ngày thi Gaokao đầu tiên

Ngay trong ngày thi đầu tiên, bài thi môn Ngữ văn và Toán được đánh giá vừa sức, "dễ thở" hơn rất nhiều so với đề thi năm ngoái. Trong hôm nay, tất cả từ khóa về đề thi Ngữ văn và Toán đều chiếm top đầu trên các trang thông tin của Trung Quốc với độ luận rất cao. Theo đó, đề thi Ngữ văn vẫn chiếm trọn sự chú ý hơn cả.

Hàng năm, đề thi môn Ngữ văn thường lấy đề tài liên quan đến hiện trạng xã hội, con người, ý nghĩa tốt đẹp về cuộc sống. Do đó,chúng trở thành nội dung được tìm kiếm trên mạng xã hội vì thú vị, đa dạng và có thể khiến thí sinh gây choáng bởi độ khó.



Một số đề văn của Trung Quốc được đánh giá cao có thể kể đến như:

Đề văn toàn quốc A: "Nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ mà con người có thể kiểm soát thời gian tốt hơn, nhưng cũng có những người vì thế mà trở thành nô lệ của thời gian". Câu nói này gợi lên cho em những điều gì? Viết một bài văn dài 800 chữ thể hiện suy nghĩ, ý kiến của mình.

Đề văn của tỉnh Thượng Hải: "Một người ưa thích đi khám phá, tìm hiểu thế giới chỉ đơn thuần là vì lòng hiếu kỳ thôi sao?". Em hãy viết một bài văn thể hiện suy nghĩ của mình dựa trên quan điểm được đưa ra.

Đề thi môn Ngữ văn và Toán trong ngày thi đầu tiên được đánh giá vừa sức với sĩ tử

Khoảnh khắc thở phào của sĩ tử vì làm được bài

Ở diễn biến khác, kỳ thi "gaokao" năm nay đánh dấu số lượng thí sinh cao kỷ lục, tăng 980.000 người so với năm 2022. Bộ Giáo dục Trung Quốc đã yêu cầu các địa phương nỗ lực để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc trong 2 ngày 7-8/6. Đồng thời, Bộ Giáo dục nước này cũng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin để triển khai chiến dịch chống hành vi gian lận trong kỳ thi. Bất kỳ thí sinh nào có hành vi gian lận sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm túc.

Trong ngày thi Đại học đầu tiên, không chỉ các sĩ tử mang tâm trạng lo lắng, căng thẳng mà nhiều gia đình cũng cùng chung cảm xúc không kém con em mình. Tại các điểm thi ở Trung Quốc, không khó để bắt gặp hình ảnh phụ huynh đứng đợi con đi thi hàng giờ giữa cái nắng nóng.

Nếu đến Trung Quốc những ngày này, đi đến bạn cũng dễ dàng bắt gặp nhiều người dân mặc trang phục sườn xám. Trong tiếng Trung, mặc trang phục "sườn xám" tượng trưng cho ước muốn chiến thắng của em học sinh trong kỳ thi quan trọng bậc nhất cuộc đời.

Bố mẹ trao cho con cái ôm ấm áp sau khi hoàn thành kỳ trọng quan trọng bậc nhất đời học sinh

Do tầm quan trọng của kỳ thi, không chỉ phụ huynh học sinh tham gia gaokao mà cả những ngành nghề khác cũng tạo điều kiện để đảm bảo kỳ thi diễn ra suôn sẻ. Ở những nơi gần địa điểm thi, công việc xây dựng thậm chí còn được tạm dừng trong khi giao thông được phân luồng để không làm phiền tới các học sinh.

Không ngoa khi nói rằng không khí thi cử đã bao trùm cả đất nước Trung Quốc. Từ nhân viên y tế, cảnh sát giao thông đến đầu bếp, người dân đều hết lòng hỗ trợ thí sinh.

Nhân viên y tế đã được cử đến các điểm thi từ nhiều ngày trước để tham gia diễn tập phòng trường hợp thí sinh ngất xỉu hoặc có bất kỳ biểu hiện bất ổn về sức khỏe trong khi quá trình làm bài. Trong khi đó, một bộ phận lực lượng tuần tra, cảnh sát và lính cứu hỏa được cử đi các tuyến phố nhằm giữ gìn sự yên tĩnh, trong khi bộ phận khác thì túc trực xung quanh điểm thi nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực thi cử.

Riêng tại thành phố Bắc Kinh, khoảng 800 cảnh sát giao thông đi xe máy, mang theo mũ bảo hiểm để sẵn sàng đưa đón những thí sinh có thể mắc kẹt do tắc đường. Chính quyền tỉnh Sơn Tây yêu cầu các khách sạn không được tăng giá khi nhiều thí sinh chọn thuê phòng để có không gian yên tĩnh trước kỳ thi. Nếu vi phạm, các chủ nhà trọ có thể bị phạt hơn 700 USD (~16 triệu đồng).

Nhiều địa phương chuẩn bị tuyến xe bus riêng để đưa đón học sinh thi Đại học

Các thí sinh ngủ quên, quên giấy tờ thi, không có phương tiện di chuyển có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát địa phương

Được biết, trước ngày thi Gaokao, nhiều địa phương của Trung Quốc đã nâng cấp kiểm tra an ninh cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới.

Một số tỉnh như Quảng Đông và Vân Nam đã nâng cấp kiểm tra an ninh, bao gồm lắp đặt thiết bị kiểm tra an ninh thông minh lần đầu tiên trong năm nay, để phát hiện bất kỳ thiết bị điện tử nào, chẳng hạn như điện thoại di động, tai nghe, đồng hồ điện tử hoặc các thiết bị hỗ trợ gian lận khác. Thành phố Tất Tiết ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, thậm chí còn yêu cầu thí sinh phải trải qua ba bước kiểm tra an ninh trước khi vào địa điểm thi.

Nếu gian lận trong kỳ thi gaokao, bạn có thể ngồi tù

Các cơ quan chức năng đồng lòng giúp đỡ sĩ tử thi Đại học (Nguồn: @its.simplee)

