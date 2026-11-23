Những ngày cuối tháng 11, công trường đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua các phường Long Trường, Đông Hòa, Long Bình luôn nhộn nhịp. Công nhân, máy móc được huy động tại nhiều vị trí để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Đoạn từ cầu Nhơn Trạch đến nút giao Tân Vạn, dài khoảng 15 km, đã cơ bản hoàn thành phần tuyến chính. Nhiều hạng mục cầu, đường đang được hoàn thiện những công đoạn cuối trước khi đưa vào khai thác.