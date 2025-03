Ngày giá vàng chạm mốc 100 triệu: Tiếc đứt ruột vì đã bán vàng đi mua đất, đầu tư chứng khoán nhưng chưa “về bờ”

Hôm nay (19/3) vàng là chủ đề nóng rực trên các nền tảng mạng xã hội khi giá vàng nhẫn chạm mốc 98,45-100 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá vàng miếng được giao dịch quanh ngưỡng 97,9 - 99,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Trong ngày giá vàng tăng cao, người vui chắc hẳn là ai đang nắm chắc vàng, còn kẻ buồn là khi đã lỡ bán vàng để đầu tư vào tài sản khác nhưng mức sinh lời kém hơn.

Nuối tiếc vì bán vàng đi mua cổ phiếu, đất nền

Anh Hùng (35 tuổi, TP.HCM) từng bán 10 lượng vàng vào năm 2003 khi giá còn ở mức 60 triệu/lượng để đầu tư vào cổ phiếu và bất động sản. Tuy nhiên, đến nay, danh mục đầu tư của anh không sinh lời nhiều như kỳ vọng. "Cổ phiếu mình mua đã tăng nhưng không bằng mức tăng của vàng. Trong khi đó, bất động sản mình đầu tư vẫn chưa có thanh khoản tốt, đất nằm im không ai hỏi mua. Nếu mình giữ vàng đến giờ, chắc chắn mình đã có lãi lớn hơn nhiều”, anh Hùng chia sẻ.

Hồi năm 2023, khi quyết định bán vàng để đầu tư, anh Hùng tin rằng cổ phiếu có thể mang lại lợi nhuận cao hơn trong ngắn hạn, còn bất động sản sẽ tăng giá mạnh theo chu kỳ kinh tế. Thế nhưng, thị trường chứng khoán năm qua biến động mạnh, nhiều mã cổ phiếu anh nắm giữ tuy có tăng nhưng mức lợi nhuận chưa đủ để bù đắp cho việc bán vàng quá sớm. Trong khi đó, bất động sản anh mua lại không thể thanh khoản vì nhu cầu thị trường yếu. "Mình vẫn tin vào đầu tư dài hạn, nhưng nếu có thể quay ngược thời gian, mình sẽ giữ vàng lâu hơn nữa trước khi dịch chuyển dòng tiền," anh Hùng tiếc nuối cho hay.

Một trường hợp khác, chị Lan (40 tuổi, Hà Nội) cũng từng bán vàng lấy 800 triệu để đầu tư đất nền vùng ven. Khi đó, chị nghĩ rằng đất sẽ là kênh đầu tư an toàn, có khả năng sinh lời cao. Tuy nhiên, không may mảnh đất chị mua lại dính vào quy hoạch, khiến giá trị giảm mảnh. “Nếu mình giữ vàng thay vì bán đi mua đất, giờ đây mình đã lãi gấp rưỡi số tiền đầu tư ban đầu. Nhưng bây giờ, mình vẫn phải chật vật tìm cách bán đất mà vẫn chưa có ai hỏi mua”, chị Lan nói.

Thời điểm mua đất, chị Lan khá tự tin khi thấy nhiều nhà đầu tư khác cũng đổ tiền vào bất động sản vùng ven, kỳ vọng vào sự phát triển hạ tầng. Nhưng đến khi có thông tin quy hoạch, giá đất ở khu vực này sụt giảm mạnh, giao dịch gần như đóng băng. "Mình đã từng nghĩ đất luôn có giá trị theo thời gian, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống này. Đất mình mua giờ chỉ có thể để đó chờ cơ hội, nhưng không biết đến bao giờ mới có người mua lại với mức giá hợp lý," chị Lan chia sẻ.

Chốt mua vàng sớm, giờ lãi lớn

Trong khi đó, anh Nam (28 tuổi, Đà Nẵng) là một trong những người nhanh nhạy khi quyết định mua vàng nhẫn từ sớm. Khi giá vàng chạm mốc 90 triệu đồng/lượng, anh đã mạnh dạn đầu tư số tiền tiết kiệm để mua 5 lượng vàng. " Khi đó, mình bị nhiều người can ngăn vì nghĩ vàng đã quá cao, có thể giảm lại. Nhưng mình tin rằng vàng còn tăng tiếp, thế là mình chốt mua. Giờ đây, giá vàng đã lên 100 triệu đồng/lượng, mình đã có khoản lãi đáng kể mà không cần làm gì nhiều," anh Nam chia sẻ.

Anh Nam cho biết, trước khi quyết định mua vàng, anh đã tìm hiểu xu hướng thị trường và nhận thấy rằng giá vàng có thể tiếp tục tăng do ảnh hưởng của tình hình kinh tế toàn cầu. "Nhiều người lo sợ vàng đã chạm đỉnh, nhưng mình lại nghĩ khác. Khi lạm phát tăng, nhiều nhà đầu tư sẽ đổ tiền vào vàng để bảo toàn giá trị tài sản. Do đó, mình quyết định đầu tư mạnh tay vào vàng nhẫn thay vì gửi tiết kiệm hay đầu tư chứng khoán. May mắn là quyết định đó đã giúp mình có được khoản lợi nhuận tốt trong thời gian ngắn," anh Nam nói.

Một trường hợp khác, chị Thu (32 tuổi, Hải Phòng) cũng cảm thấy may mắn khi đã tích lũy vàng nhẫn từ những năm trước. "Mình có thói quen mỗi tháng trích một phần lương để mua vàng nhẫn. Khi vàng ở mức 55-60 triệu đồng/lượng, mình đã mua khá nhiều. Đến nay, khoản đầu tư này đã sinh lời lớn mà không phải lo lắng quá nhiều về biến động thị trường như chứng khoán hay bất động sản," chị Thu nói.

Với kinh nghiệm của mình, chị Thu cho rằng mua vàng không nhất thiết phải mua vào những thời điểm giá thấp nhất, mà quan trọng là có kế hoạch tích lũy lâu dài. "Nhiều người hay đợi vàng giảm giá mới mua, nhưng thực tế rất khó để bắt đúng đáy. Thay vào đó, nếu mỗi tháng mua một ít, theo thời gian sẽ tích lũy được một khoản đáng kể mà không lo lắng về biến động ngắn hạn," chị Thu chia sẻ.

Lời khuyên mua vàng khi thị trường “nóng rực”

Từ kinh nghiệm cá nhân, chị Thu cho rằng việc mua vàng nên được thực hiện chiến lược tích lũy từng phần thay vì mua dồn một lần. "Nếu mua vàng một cách có kế hoạch, dù giá vàng tăng hay giảm theo từng giai đoạn, mình vẫn có lợi nhuận trong dài hạn. Điều quan trọng là không chạy theo đám đông và giữ vững nguyên tắc đầu tư của mình," chị Thu nói.

Trong khi đó, anh Nam cũng đồng ý với quan điểm này và khuyên rằng những ai muốn đầu tư vàng nên xác định rõ mục tiêu. "Nếu bạn mua vàng để đầu cơ ngắn hạn, rủi ro sẽ rất cao. Nhưng nếu mua để tích sản dài hạn, bạn nên có kế hoạch cụ thể và kiên trì với chiến lược của mình," anh Nam chia sẻ.