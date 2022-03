NGAY LÚC NÀY: Nhiều công an đang có mặt tại biệt thự của bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3, là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



Lực lượng chức năng đang xuất hiện khá đông trước khu vực nhà bị can sau thông tin khởi tố, bắt tạm giam

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xuất hiện trước nơi ở của bị can Nguyễn Phương Hằng. Không chỉ vậy, cũng có khá nhiều người đến địa điểm trên với hy vọng có được thêm thông tin về vụ việc.

Công an xuất hiện trước nơi ở của bị can

Cũng đã có khá nhiều người xuất hiện tại địa điểm nêu trên

Nhà riêng của bà Nguyễn Phương Hằng

Trước đó, ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3, là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) để phục vụ công tác điều tra, xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo của người dân.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận.

