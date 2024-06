Ngày mai, miền Bắc có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm qua đến chiều nay (5/6), ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Đáng chú ý, tại Thủ đô Hà Nội mưa lớn đi kèm theo hiện tượng sấm sét dày đặc. Tổng cộng khoảng 7.025 lượt sấm sét đánh xuống đất ở khu vực này trong một buổi sáng.

Dự báo từ tối nay đến sáng mai (6/6), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to (thời gian mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm). Mưa sau đó giảm dần.

Theo dự báo, Bắc Bộ sẽ đón thêm một đợt mưa dông mới vào cuối tháng. Ảnh: Kinh tế đô thị

Tuy nhiên, đến chiều tối ngày 7-9/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng trở lại.

Theo lý giải của chuyên gia khí tượng, nguyên nhân của đợt mưa này là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ bị nén yếu bởi bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 5 và ngày 6/6

Thời tiết Hà Nội ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa -Nghệ An) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Nam Bộ đêm đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.