Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to

20-08-2025 - 18:20 PM | Xã hội

Từ nay đến ngày 23/8, Bắc Bộ tiếp tục đón mưa lớn, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi phía Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (20/8), phía Đông Bắc Bộ ít mưa, nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa to đến rất to.

Dự báo từ mai đến ngày 23/8, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác theo từng đợt, nắng gián đoạn, cục bộ một số khu vực sẽ xuất hiện mưa to đến rất to.

Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to- Ảnh 1.

Từ nay đến cuối tháng 8, thời tiết miền Bắc được dự báo khá mát mẻ, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/8

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có  mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ  có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Theo Duy Anh

