Ngày mai xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Phiên tòa phúc thẩm ngày 26/12/2024 bị hoãn.

Theo lịch dự kiến, ngày mai (25/3), Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của nhiều bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) kháng cáo xin giảm nhẹ mức án phạt tù và xem xét giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.

Hai em gái của bị cáo Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bản thân. Các bị cáo còn lại trong vụ án kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, xin gỡ bỏ phong tỏa về tài sản hoặc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong nhiều ngày liên tục.

Trước đó, phiên phúc thẩm hồi cuối năm 2024 đã bị hõa do ông Trịnh Văn Quyết và một số luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên toà.

Lý do ông Trịnh Văn Quyết xin được hoãn xét xử là bị bệnh tật, đại diện Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cũng đã có đơn xác nhận ông Quyết hiện đang bị hen phế quản, ho lao, ho ra máu do viêm gan, suy thận, viêm dạ dày…

Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Xây dựng Faros. Tuy nhiên, Trịnh Văn Quyết ký khống hồ sơ, lập chứng từ góp vốn khống để nâng vốn doanh nghiệp lên hơn 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Faros trên HoSE để bán (tương đương giá trị 4.300 tỷ đồng), chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, với hành vi Thao túng thị trường chứng khoán, cáo trạng xác định: Từ năm 2017 đến 2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng.

Do đó, tòa sơ thẩm tuyên ông Trịnh Văn Quyết mức án 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.

Trước thời điểm xét xử phúc thẩm, gia đình cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết tích cực khắc phục hậu quả. Theo đó, ngày 13/12, vợ ông Quyết đã nộp 203 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho chồng. Đến ngày 19/12, vợ ông Quyết nộp tiếp 150 tỷ đồng. Tổng số tiền ông Trịnh Văn Quyết khắc phục thêm là 353 tỷ đồng.

Ở giai đoạn sơ thẩm, ông Trịnh Văn Quyết được ghi nhận đã khắc phục 237 tỷ đồng. Do đó, tổng số tiền ông Quyết khắc phục được là 590 tỷ đồng.