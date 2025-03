Theo đó, dự án được triển khai trên diện tích 197,2ha thuộc địa bàn thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập thượng và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Dự án Vinhomes Green City có tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng, quy mô tương đối lớn trên địa bàn tỉnh Long An. KĐT được phát triển với mật độ xây dựng thấp.

Dự án sở hữu vị trí kết nối thuận lợi với Tp.HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ - nơi đang có tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp nhanh chóng. Cụ thể, từ Vinhomes Green City có thể kết nối thuận tiện đến Tp.HCM theo hướng quốc lộ 22 (đường Xuyên Á) hoặc đường tỉnh ĐT-10-CT02 (ĐT825), đồng thời tiếp cận xuống các tỉnh Tây Nam Bộ và Campuchia thông qua các tuyến huyết mạch như CT02, Quốc lộ 1A, quốc lộ 22.

Khả năng kết nối liên vùng của Vinhomes Green City ngày càng toàn diện khi những dự án hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 4 Tp.HCM, Vành đai 3 Tp.HCM, đường cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành, tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương đi vào hoạt động, tiếp cận trực tiếp đến các hệ thống cảng biển, cảng hàng không, các khu công nghiệp trọng điểm.

Vingroup khởi công dự án Vinhomes Green City quy mô gần 200ha tại Đức Hoà, Long An. Ảnh: Hạ Vy

Chia sẻ tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, việc khởi công dự án Vinhomes Green City đánh dấu bước chuyển mình rất đặc biệt của Long An. Đức Hòa là một trong những huyện đi đầu của tỉnh. Trước nay Đức Hòa phát triển công nghiệp là chính, còn đô thị dịch vụ chưa được nổi bật. Theo đó, việc khởi công dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa minh chứng cho việc Đức Hoà (Long An) đã khoác lên mình chiếc áo mới, mang đậm tính chất đô thị. Đây là mong muốn của tỉnh trong thời gian qua.

Theo Chủ tịch Long An, dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội thông qua việc nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư và tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động.

Bên cạnh đó, Khu đô thị còn đáp ứng nhu cầu nhà ở cao cấp cho hàng chục nghìn cư dân. Với quy mô lớn và hệ thống tiện ích hiện đại, dự án hứa hẹn trở thành nơi an cư chất lượng cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận. Ngoài dự án KĐT này, trong thời gian tới Vingroup sẽ đầu tư và khởi công sẽ 2 dự án KĐT tại Long An.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Cũng theo ông Út, quý 1/2025, thời gian qua, tỉnh Long An chứng kiến nhiều sự kiện khánh thành, khởi công mới các dự án quy mô lớn. Tỉnh đã khánh thành 2 dự án đưa vào hoạt động gồm Đường tỉnh 826E, nhà máy sản xuất vải với quy mô vốn trên 4.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh đã khởi công, khánh thành các công trình công nghiệp, giao thông mới như ĐT822B, kết nối ĐT825, dự án Khu đô thị Bến Lức, khu công nghiệp Bến Lức tương đương 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Long An sẽ khởi công loạt tuyến đường có vị trí kết nối thuận lợi giữa tỉnh với Tp.HCM và vùng Đông Nam Bộ. Đây là tiền đề để Long An có động lực phát triển kinh tế - xã hội.

"Từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, Long An đã trở thành đô thị, góp phần đưa tỉnh phát triển bứt phá. Điều này chứng minh rằng hướng đi của tỉnh là đúng đắn, tạo môi trường đầu tư tin cậy, uy tín thu hút nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là Vingroup đã dừng chân tại Long An", Chủ tịch Long An nhấn mạnh.