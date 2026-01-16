Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam sẽ có thêm một khu đô thị thể thao Olympic rộng 3.400 ha, đủ điều kiện đăng cai SEA Games, ASIAD

16-01-2026 - 18:55 PM | Bất động sản

Theo phương án phát triển Khu đô thị thể thao Olympic của TP Cần thơ, dự án có quy mô khoảng 3.400 ha. Khu vực này được định hướng hình thành một quần thể đô thị – thể thao hiện đại, đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn cấp quốc gia và quốc tế.

Tại Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề), Hội đồng Nhân dân TP Cần Thơ khóa X (nhiệm kỳ 2021–2026) đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 289 về điều chỉnh Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, đáng chú ý là phương án phát triển Khu đô thị thể thao Olympic với quy mô khoảng 3.400 ha. Khu vực này được định hướng hình thành một quần thể đô thị – thể thao hiện đại, đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn cấp quốc gia và quốc tế.

Theo quy hoạch, Khu đô thị thể thao Olympic không chỉ phục vụ nhu cầu thể thao mà còn hướng đến mục tiêu để Cần Thơ đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế, như SEA Games, ASIAD hoặc các giải đấu chuyên ngành.

Các chức năng chính được đề xuất gồm: trung tâm huấn luyện thể thao thành tích cao cấp quốc gia và quốc tế; trung tâm sức khỏe và phục hồi chức năng; khu công nghệ thể thao số với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ thực tế ảo trong huấn luyện, thi đấu và quản lý; cùng khu đô thị dịch vụ hỗ trợ gồm nhà ở, thương mại, giải trí và giáo dục thể thao.

Việc hình thành Khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng sẽ góp phần khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo dựng không gian kiến trúc – cảnh quan hiện đại, qua đó nâng tầm vị thế của Cần Thơ trong vai trò trung tâm văn hóa – thể thao của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời thúc đẩy phát triển thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.


Thanh Phong

