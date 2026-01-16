Thành viên HD Mon được giao đất cạnh khu đô thị Olympic của Vingroup để làm nhà liền kề

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định giao đất tại xã Hồng Vân cho CTCP Địa ốc HDMon Villas (nay là CTCP Ngọc Tín Holdings) thực hiện đầu tư xây dựng 3 dự án trên địa bàn.

Cụ thể, Hà Nội giao khoảng 0,3 ha đất để làm Khu nhà ở liên kế tại khu Thụy Hòa 1, trong đó có 0,2 ha đất xây dựng nhà ở liên kế theo quy hoạch, còn lại là đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của dự án.

Bên cạnh đó, Hà Nội giao gần 2 ha đất để làm Khu nhà ở liên kế tại khu Thụy Hòa 2, trong đó có 1,1 ha đất xây dựng nhà ở liên kế theo quy hoạch và 0,9 ha đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật. Cuối cùng là giao khoảng 1,9 ha đất để làm Khu nhà ở liên kế tại khu Thụy Hòa 3, trong đó có 0,9 ha đất xây dựng nhà ở liên kế theo quy hoạch và gần 1 ha đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật.

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đối với đất xây nhà liên kế và không thu tiền sử dụng đối với đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật. Phương thức giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Trước đó vào tháng 7/2025, doanh nghiệp đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất các dự án.

Về Ngọc Tín Holdings, doanh nghiệp này thành lập từ tháng 1/2007. Tiền thân của doanh nghiệp này là CTCP Địa ốc HDMon Villa, thuộc Tập đoàn HDMon (HDMon Holdings). Tập đoàn này được biết đến với nhiều dự án bất động sản như Mon City, The Nelson Private Residences (Hà Nội), Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn (Quảng Ninh)...



