Diễn viên Hồng Đăng lấn sân môi giới bất động sản hạng sang: Giới thiệu dự án có giá tới gần 400 triệu đồng/m2

16-01-2026 - 19:22 PM | Bất động sản

Diễn viên Hồng Đăng bất ngờ xuất hiện với vai trò mời.

Diễn viên Hồng Đăng lấn sân môi giới bất động sản hạng sang: Giới thiệu dự án có giá tới gần 400 triệu đồng/m2- Ảnh 1.

Diễn viên Hồng Đăng xuất hiện trong video giới thiệu dự án bất động sản hạng sang.

Sau lùm xùm năm 2022, diễn viên Hồng Đăng gần như "biến mất" khỏi màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên thời gian gần đây, nam diễn viên bất ngờ xuất hiện trở lại với vai trò mới là môi giới bất động sản phân khúc cao cấp trên nền tảng mạng xã hội.

Cụ thể, Hồng Đăng lập tài khoản TikTok mang tên "Hồng Đăng – BĐS hàng hiệu" để đăng tải các video giới thiệu dự án bất động sản hạng sang. Video đầu tiên được đăng tải ngày 16/1 và chỉ sau vài giờ đã thu hút gần gần 200.000 lượt xem, nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trong cộng đồng mạng.

Trong phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự tò mò trước việc nam diễn viên chuyển hướng sang lĩnh vực mới. Trả lời người xem, Hồng Đăng cho biết bản thân đã làm bất động sản từ lâu, không phải mới bắt đầu thời gian gần đây. Trước nghi vấn tài khoản giả mạo, nam diễn viên cũng trực tiếp phản hồi xác nhận đây là kênh chính chủ.

Về dự án đầu tiên được Hồng Đăng giới thiệu trên kênh TikTok, đây là dự án Noble Crystal Tây Hồ – một dự án thuộc phân khúc bất động sản cao cấp tại khu vực Tây Hồ, Hà Nội.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Noble Crystal Tây Hồ tọa lạc tại lô CT-02A, Khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, do Tập đoàn Sunshine phát triển. Dự án có quy mô khoảng 50.850 m2, gồm 5 tòa tháp cao 40 tầng, mật độ xây dựng khoảng 31,7%.

Diễn viên Hồng Đăng lấn sân môi giới bất động sản hạng sang: Giới thiệu dự án có giá tới gần 400 triệu đồng/m2- Ảnh 2.

Cơ cấu sản phẩm bao gồm 452 căn Sky Villa, 498 căn Duplex, 54 căn Shophouse, cùng 60 căn biệt thự thấp tầng (đơn lập và song lập). Dự án được giới thiệu theo mô hình Branded Residences – bất động sản gắn thương hiệu vận hành quốc tế.

Về mức giá, Noble Crystal Tây Hồ được quảng bá thuộc nhóm dự án cao cấp bậc nhất khu vực Tây Hồ, với giá bán trung bình dao động từ khoảng 112,5 triệu đồng/m2 đến 387,5 triệu đồng/m2, tùy từng loại hình sản phẩm.

Một số mức giá tham chiếu được công bố gồm:

- Căn hộ 1 phòng ngủ (75 – 76 m2): khoảng 157,9 – 181,58 triệu đồng/m2, tổng giá trị ước từ 12 – 13,8 tỷ đồng/căn.

Căn hộ 2 phòng ngủ (76 – 104 m2): khoảng 153,85 – 181,58 triệu đồng/m2, tổng giá trị khoảng 12 – 16 tỷ đồng/căn.

Duplex Sky Villa 3 phòng ngủ (127 – 159 m2): tổng giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên.

Một số sản phẩm đặc biệt như biệt thự trên không và căn hộ áp mái có diện tích lớn nhưng chưa công bố giá tham chiếu cụ thể.

Về tiến độ, theo thông tin cập nhật, tháp S2 – Lumina thuộc tổ hợp Noble Crystal Tây Hồ đã được cất nóc vào tháng 11/2025. Chủ đầu tư cho biết tiến độ xây dựng các hạng mục còn lại đang được triển khai đồng bộ.

Dự án dự kiến bàn giao nhà vào cuối năm 2026, gắn với lộ trình hoàn thiện hạ tầng khu vực như các trục đường nội khu, đường 40m, vành đai 2.5 và hệ thống kết nối giao thông xung quanh khu Tây Hồ Tây.


Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

