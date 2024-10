Ngày này rồi cũng đến: Giới trẻ mê nghệ sĩ Việt, các concert thuần Việt “cháy vé” vì sức hút của idol quốc nội!

Vì sao concert Anh Trai Say Hi khiến dân tình sửng sốt?

Có một thực tế đáng buồn nhưng vẫn phải nhìn nhận, khán giả Việt không mấy mặn mà với việc bỏ số tiền lớn cho các concert nội địa. Chỉ có một số ít tên tuổi hạng S như Sơn Tùng M-TP, Mỹ Tâm có khả năng “sold-out" các sân khấu quy mô lớn.

Nhưng không vì thế, các nhà làm show Việt Nam bỏ cuộc. Đen, Hoàng Thuỳ Linh, Vũ., Hà Anh Tuấn hay Hồ Ngọc Hà không ngừng nâng cao chất lượng các concert/ liveshow cá nhân, thu hút được tệp khán giả trung thành.

Concert Anh Trai Say Hi đã diễn ra ngày 28/9 vừa qua

Song, không phải nghệ sĩ nào cũng có khả năng duy trì điều này. Chính bài toán doanh thu là điều cản trở nhiều nghệ sĩ tổ chức show diễn độc lập. Do chỉ phổ biến ở một vài tên tuổi có sức ảnh hưởng, nên văn hoá đu thần tượng - nghệ sĩ quốc nội tại Việt Nam còn khá hạn chế. Thị trường concert Việt chứng kiến 1 sự đột phá sau đêm nhạc quy tụ 30 anh trai vào cuối tuần qua.

Ngày 28/9, concert Anh Trai Say Hi diễn ra tại TP.HCM. Từ thời điểm công bố, đêm diễn quy tụ 30 ngôi sao trẻ - đang cực hot, bước ra từ 1 show sống còn gây sốt thời gian qua đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Nhưng đi cùng với sự kỳ vọng, chờ đợi của cộng đồng người hâm mộ chương trình và 30 anh trai là những hoài nghi về hiệu ứng tại show. Ngay từ lúc chưa diễn ra, concert đã gây tranh cãi dữ dội vì những con số như “lấp đầy 25 nghìn khán giả", hay thậm chí là 35 nghìn.

Video ghi lại quang cảnh choáng ngợp của concert Anh Trai Say Hi khiến người nước ngoài cũng sửng sốt

Concert Anh Trai Say Hi kết thúc, phản ứng đảo chiều. Một khu vực khán đài rộng lớn, sáng đèn và được lấp đầy bởi gần 20 nghìn người, đã đủ chứng minh độ phủ sóng của show. Ở bên chân cầu Thủ Thiêm, đêm diễn của 30 anh trai thắp sáng 1 vùng, khiến người nước ngoài cũng phải sửng sốt. Trên các diễn đàn, nhiều bài đăng từ người Hàn Quốc trầm trồ về concert tại Việt Nam.

Dù đây không phải lần đầu Việt Nam tổ chức những concert quy mô 20 - 30 nghìn người, nhưng là lần hiếm hoi nghệ sĩ trẻ được chứng kiến 1 đám đông khổng lồ theo dõi mình trình diễn. Trước đó, Anh Trai Say Hi còn thổi đến một làn sóng mới cho văn hoá fandom nghệ sĩ Việt. Với sức ảnh hưởng từ chương trình, mô hình nhóm nhạc cho các nghệ sĩ trẻ cùng cách “ủng hộ idol sao cho đúng" được cải tổ.

Khung cảnh khiến nhiều fan tự hào

Lần đầu tiên, nghệ sĩ Việt có sân chơi thu hút sự chú ý từng các tệp fan mới - mà trước giờ chỉ theo dõi, “đu idol" quốc tế. Fan Kpop, Cpop và USUK bắt đầu đổ xô về đu sao nội địa. Ngoài những cuộc “nội chiến" thường xuyên diễn ra, thì cũng mang theo nhiều điều thú vị từ văn hoá đi đu concert về Việt Nam.

Ở hậu trường concert Anh Trai Say Hi, các fan thi nhau trao đổi thông tin về thần tượng, thậm chí có cả “trade card" (đổi thẻ bo góc), điều thường thấy ở các concert sao Kpop. Nghệ sĩ cũng được sắp xếp gặp fan qua các hoạt động như fansign, random photo - chuyên nghiệp không kém sao nước ngoài.

Văn hoá đu idol kiểu Kpop dần phổ biến với các nghệ sĩ Việt

Về đầu tư sân khấu, loạt màn trình diễn cũng đã tai, đã mắt không thua kém ai. Thế mạnh âm nhạc của Anh Trai Say Hi là trẻ trung, xu hướng và muôn màu muôn vẻ. Mang loạt stage gây sốt từ chương trình ra đời thực, các anh trai biểu diễn bằng 100% công lực, đưa đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc. Về phần visual, 30 anh trai mỗi người một vẻ, đều toả sáng “đỉnh nóc", aura sân khấu không thua gì thần tượng Kpop.

Sân khấu bùng nổ với âm nhạc, fanchant bằng tiếng Việt - không có rào cản ngôn ngữ là điều đặc biệt nhất của các concert nội địa

Và có một điều mà không thể tìm thấy ở các concert quy mô của sao quốc tế - là thần tượng giao lưu với khán giả bằng tiếng Việt. Cảm giác nghe nhạc Việt, thần tượng nói tiếng Việt, không có bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào là cảm giác tuyệt vời khó tả. Chính những điều này đã đưa đến dư vị không thể phai, cho những ai có cơ hội trực tiếp hoà mình trong đêm diễn vừa qua.

Lần đầu Việt Nam tổ chức thành công 1 đêm diễn với nhiều nhóm nhạc trẻ, biểu diễn bùng nổ và thu hút nhiều khán giả tham dự đến thế

Trên nền tảng Threads, hàng loạt topic bàn về concert Anh Trai Say Hi, đa số là những lời khuyên có cánh. Không mới ở các nền giải trí khác, nhưng đây là lần đầu Việt Nam tổ chức thành công 1 đêm diễn với nhiều nhóm nhạc trẻ, biểu diễn bùng nổ và thu hút nhiều khán giả tham dự đến thế. Các fan dự show về nhà vẫn mang theo cảm xúc bồi hồi, tự hào không thôi.

Một số bài đăng thu hút tương tác trên Threads: - Chương trình gameshow sống còn nhưng mà mọi người không những không toxic với nhau mà còn tạo ra cái brotherhood đỉnh nóc kịch trần visual nghệ sĩ đẹp lên theo từng tập, nhạc thì khỏi phải bàn. Có album cùng card bo góc, poster và đĩa CD. Cảm giác như đu Kpop luôn ấy. Concert nó bùng nổ, nó không hề kém cạnh gì so với quốc tế; fan không bị rào cản ngôn ngữ, dễ gần idol nữa. Tuyệt. - Không đu Say Hi nhưng mà nhìn ảnh này thấy vui quá. Cảm giác như đất nước đang phát triển hơn rồi. Văn hoá thần tượng, văn hoá giải trí giờ thay đổi nhiều quá. Cả 2 show đều tạo sức hút được với những tệp khán giả riêng, concert của Việt Nam sản xuất rồi người Việt Nam ủng hộ ôi vui! - Người Việt dùng hàng Việt. Tiếp tục manifest concert ra Hà Nội cho tôi. - Đối với mình thì có 2 điều thành công nhất ở cả 2 chương trình là thứ nhất giúp các nghệ sĩ - những người mà xứng đáng được biết đến nhiều hơn được "bước ra ánh sáng" và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Không có chương trình thì đúng không biết họ tài năng như vậy hoặc còn không biết là ai. Thứ hai là cả 2 show đều giúp khán giả bắt đầu hoặc quay lại yêu mến nghệ sĩ và chương trình giải trí trong nước. - Không nghĩ năm nay văn hoá giải trí nước mình thay đổi nhiều đến thế. Muốn shout out cho nền âm nhạc nước mình cho bạn bè quốc tế vì nó có chất riêng chứ không bị công nghiệp hoá như đa số nhạc Kpop hiện tại. Gì chứ so với Đông Nam Á mạnh dạn nói VN mình nằm ở hàng top luôn - Nay đi xem nhìn lightstick quẩy tự hào ghê gớm. Không ngờ được nhìn thấy biển lightstick tại 1 concert Việt với toàn nghệ sĩ Việt. - Manifest sau này Việt Nam mình nhiều show chất lượng tốt, thì tỉ lệ idol tui về Việt Nam sẽ cao hơn.

Khả năng bán vé được bảo chứng, cơ hội phát triển cho văn hoá fandom Việt

Sau khi đêm đầu tiên diễn ra thành công với phản ứng tích cực bùng nổ, đêm 2 của concert Anh Trai Say Hi lập tức bán hết vé, hứa hẹn “double concert" có quy mô dự kiến hơn 40 nghìn người. Đây là một thành tích vượt bậc trong số các show concert tại Việt Nam.

30 nghệ sĩ nam tham gia Anh Trai Say Hi chủ yếu là những nghệ sĩ trẻ, chưa đủ khả năng tự tổ chức show cá nhân. Hoặc một số tên tuổi đã nổi tiếng, nhưng chưa làm. Anh Trai Say Hi là một cơ hội để các anh trai thử sức với những điều chưa từng. Việc có 1 chương trình tài năng gây sốt giúp khán giả Việt được đu sao Việt theo dạng thức show sống còn - thứ làm nên thành công cho nhiều nền công nghiệp giải trí như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Anh Trai Say Hi là một cơ hội để các anh trai thử sức với những điều chưa từng, kể cả việc biểu diễn trước 20 nghìn người

Điều này đã tạo nên bước ngoặt trong văn hoá fandom. Từ show bước ra đời thực, là một hành trình làm quen với cái mới, từ từ tạo nên thói quen “đu sao quốc nội". Các ngôi sao chưa có cơ hội nổi tiếng cũng tìm được cách làm quen với khán giả, lần nữa gây dấu ấn, thu về lượng fan mới.

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sắp tới hứa hẹn bùng nổ không kém

Ngoài concert Anh Trai Say Hi, trong tháng 10 tới, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng sẽ được tổ chức. Hot không kém Anh Trai Say Hi, vé concert Anh Trai Chông Gai vừa mở bán đã sold-out toàn bộ - chỉ trong vòng 90 phút. Các fan “phú bà" của 33 anh trai chi bạo, chớp mắt đã tẩu tán hàng chục nghìn vé concert. Sự bùng nổ của 2 concert Anh Trai đưa đến 1 tín hiệu tích cực cho văn hoá fandom tại Việt Nam.

Tri Âm Hà Nội

và Born Pink Hà Nội là hai sự kiện chứng minh sức mua khủng của fan Việt

Trải nghiệm show được nâng cấp, khán giả cũng dần hình thành thói quen dự concert ủng hộ nghệ sĩ. Trong những năm gần đây, fan Việt liên tục chứng minh sức mua khổng lồ - từ việc lấp đầy 67 nghìn người tại 2 đêm diễn Born Pink Hà Nội của BLACKPINK đến 30 nghìn khán giả tham dự concert Tri Âm của Mỹ Tâm.

Nay còn nâng cấp hơn với các concert anh trai

Hai show anh trai đang chứng minh fandom Việt Nam ngày càng hoàn thiện. Có thêm lượng fan mới đông đảo đã quen với văn hoá đu idol quốc tế, quy trình ủng hộ thần tượng được chuyên môn hoá, fan lại càng chịu chi hơn. Qua đây, các nhà làm show cũng sẽ mạnh dạn đầu tư tổ chức nhiều sự kiện hoành tráng hơn.

Những vấn đề cần lưu tâm

Dù văn hoá fandom Việt đang chứng kiến tương lai đầy tươi sáng sau 2 show anh trai, thì vẫn có những điểm yếu cần khắc phục, nhất là với khâu tổ chức các show concert quy mô lớn. Điển hình như concert Anh Trai Say Hi vừa qua. Dù chung quy, đêm diễn để lại ấn tượng tốt, làm khán giả hài lòng, nhưng vẫn tồn tại không ít tranh cãi.

Tuy bùng nổ, nhưng Anh Trai Say Hi vẫn còn nhiều điểm đáng lưu tâm

Ngay trước thềm vào show, các fan đã có phen bất bình vì poster Anh Trai Say Hi hoàn toàn thiếu 1 nghệ sĩ - chính là Công Dương. Khi bị người hâm mộ chỉ trích, ekip lập tức chữa cháy bằng cách in hình Công Dương… dán bổ sung lên poster. Cách xử lý thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng nghệ sĩ làm dấy lên ngọn lửa giận dữ. Thậm chí, Công Dương đã phải đánh tiếng trấn an fan.

Poster in thiếu ảnh nghệ sĩ Công Dương, cách xử lý phút chót khiến fan phẫn nộ

Bất bình này qua chưa lâu, người hâm mộ anh trai Captain lại phải kêu gào vì idol bị phân biệt đối xử. Người hâm mộ lên án việc Captain Boy dù xuất sắc lọt top 16 anh trai vào chung kết cuộc thi nhưng lại bị sắp xếp trình diễn ít tiết mục nhất. Thời lượng lên sóng của ngôi sao trẻ cũng vô cùng ít ỏi, cameraman chỉ tập trung ghi hình khán giả khi tới lượt anh chàng cất giọng. Chưa kể, fanpage chính thức của show giải trí còn đăng tải ảnh thảm đỏ của các anh trai ngoại trừ Captain.

Ngoài ra, một số khâu tổ chức của ekip concert cũng chưa được chu toàn, dẫn đến nhiều fan có trải nghiệm không như ý. Sau đêm concert, MXH biến thành đại hội xin lỗi. Negav xin lỗi, BTC show cũng phải xin lỗi vì những sai phạm nghiêm trọng.

Một số quyền lợi của fan không được đảm bảo vì sơ suất trong khâu tổ chức

Vì sự non trẻ, thiếu kinh nghiệm, công tác tổ chức hoạt động fansign, group photo cho các anh trai xảy ra nhiều vấn đề khiến fan thiếu hụt thời gian. Đỉnh điểm, một số suất fansign còn bị "huỷ ngang". Quyền lợi thoả đáng bị xâm phạm, người hâm mộ tốn thời gian, tiền bạc vô cùng khó chịu. Loạt bình luận chỉ trích hướng đến NSX concert Anh Trai Say Hi. Giữa tranh cãi, NSX nhanh chóng xin lỗi người hâm mộ ngay trong đêm.

Chứng kiến những điều này, người hâm mộ cho rằng các nhà làm show Việt cần phải lưu tâm hơn trong công tác tổ chức. Cần có ban giám sát, đảm bảo tiến độ, quy trình tổ chức sự kiện, tránh xảy ra lỗi hi hữu như poster thiếu nghệ sĩ, hay huỷ các quyền lợi đã cam đoan với người hâm mộ.

Văn hoá thần tượng phát triển, fan có thể bỏ ra số tiền khổng lồ “đu idol", đương nhiên cũng cần nhận lại được giá trị tương xứng. Không chỉ là một show diễn chỉn chu, hoàn hảo, mà còn là một nghệ sĩ với các tiêu chuẩn tài năng - ứng xử ngày càng cao

Ngoài ra, nghệ sĩ trẻ cần trau dồi kỹ năng của bản thân. Giữa hào quang nổi tiếng, nghệ sĩ cần ý thức được sức nặng từ mọi phát ngôn, hành động của mình. Nhìn ở các nền giải trí lớn mạnh, thần tượng phải cẩn thận trong từng lời nói, cử chỉ. Sự nghiệp của một người hoàn toàn có thể bị huỷ hoại vì 1 động thái lệch chuẩn, chọc giận công chúng.

Văn hoá thần tượng phát triển, fan có thể bỏ ra số tiền khổng lồ “đu idol", đương nhiên cũng cần nhận lại được giá trị tương xứng. Đó không chỉ là một show diễn chỉn chu, hoàn hảo, mà còn là một nghệ sĩ với các tiêu chuẩn tài năng - ứng xử ngày càng cao.