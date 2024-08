Giải mã những người tạo nên Anh Trai Say Hi: ‘Bom tấn của người Việt’ đang oanh tạc các nền tảng số, đè bẹp hàng nhập khẩu

Hiện tại, dễ dàng nhận thấy các game show ngoại nhập đang chiếm sóng mạnh mẽ thị trường truyền hình giải trí Việt. Đặc biệt là trong hai ngày cuối tuần, hai chương trình được mua bản quyền từ Trung Quốc và Hàn Quốc là “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” và “2 Ngày 1 Đêm” lên sóng vào khung giờ Vàng đang nhận được sự quan tâm và bàn luận sôi nổi của khán giả.



Tuy nhiên, chiếm ưu thế áp đảo trên các nền tảng số trước những đối thủ đáng gờm đó là “Anh Trai Say Hi” – game show âm nhạc bom tấn được quảng bá là “chương trình âm nhạc thực tế lần đầu tiên được sáng tạo và tổ chức bởi người Việt, cho người Việt và vì người Việt”. Đây là một bất ngờ lớn bởi các game show với format và nội dung do nhà sản xuất Việt Nam tự sản xuất thường bị lép vế trước các game show ngoại (mua bản quyền), nhất là về chỉ số khán giả và lượng người xem.

Dù còn nhiều tranh cãi và ồn ào xung quanh chương trình, nhưng Anh Trai Say Hi chính là show game hot nhất hiện tại.

Nhân tố đầu tiên lý giải hiện tượng Anh Trai Say Hi đang làm mưa làm gió trên các nền tảng số là việc game show này sở hữu những nhân tố hút view và có tầm ảnh hưởng đến phân khúc khán giả GenZ như dàn line-up với 30 gương mặt trẻ cùng với sự tiếp sức cực mạnh của MC Trấn Thành – người dẫn chương trình giải trí số 1 Việt Nam hiện tại.

Thế nhưng, những yếu tố đứng phía sau mới là nhân tố quyết định thành công trước khi chương trình diễn ra. Đó là công sức lao động, nỗ lực của cả một ekip gồm nhiều người đứng sau, trong đó có một nhân vật quan trọng là Tổng đạo diễn Vương Khang.

Đây là người “nhạc trưởng” kết nối người chơi, host, quay phim, thiết kế, âm thanh… thành một chương trình giải trí nhất quán. Nếu không có nhân tố đặc biệt này, các bộ phận sẽ bị rời rạc và không thể kết tụ với nhau thành một Anh Trai Say Hi hoàn thiện và đình đám như hiện tại.

Trước khi làm Tổng đạo diễn của Anh Trai Say Hi, Vương Khang cũng đóng vai trò tương tự ở nhiều game show đình đám nhất Việt Nam thời gian gần đây như Người Ấy Là Ai, The New Mentor, The Masked Singer và đặc biệt là Rap Việt. Vì thế, anh được gọi là “phù thủy top-trending” hay “đạo diễn triệu view”.

The New Mentor – chương trình truyền hình thực tế về người mẫu nổi bật nhất năm 2023, cũng là game show với nội dung và format do người Việt sản xuất. Tuy nhiên, dù “sinh sau đẻ muộn” và là hàng nội địa nhưng The New Mentor vẫn gây sốt làng giải trí, lấn át nhiều nhiều tên tuổi có format “ngoại” (mua bản quyền nước ngoài) như The Face để chiếm sóng các kênh truyền thông.

Sau 3 tháng phát sóng, các tập của The New Mentor nhiều lần đạt Top 1 và Top Trending YouTube, đồng thời ghi nhận hơn 200.000 lượt xem trực tuyến và đạt triệu views trong thời gian ngắn. Trên TikTok, tổng view hashtag #Thenewmentor đạt 1,5 tỷ lượt.

Cũng vì thế, Anh Trai Say Hi không phải là game show dạng bom tấn đầu tiên với nội và format do người Việt sản xuất, mà Vương Khang làm Tổng đạo diễn có kết quả “đàn áp” đối thủ trên các nền tảng số. Còn trước đó, “phù thủy top-trending” cũng làm Tổng đạo diễn và là nhân tố quan trọng cho thành công của 2 game show bom tấn mua bản quyền nước ngoài là Người Ấy Là Ai và Rap Việt.

Người Ấy Là Ai là show hẹn hò hot nhất Việt Nam trong những năm gần đây. Mỗi tập phát sóng của chương trình đều nhận được lượng view rất lớn và nhanh chóng lọt top trending YouTube dù lên sóng chưa đầy 1 ngày. Đây cũng là một trong số ít những chương trình truyền hình duy trì được sức hút sau 5 mùa phát sóng.

Rap Việt dưới bàn tay của tổng đạo diễn Vương Khang cùng ekip cũng trở thành game show số 1 trên thị trường vào thời điểm phát sóng. Sau 3 mùa, chương trình đã giúp nhiều thí sinh trong giới underground có cơ hội tỏa sáng. Các tập của Rap Việt ở cả 3 mùa đều liên tục “leo đỉnh” trending YouTube sau thời gian ngắn công chiếu.

Nhìn một cách toàn diện, sự thành công của Anh Trai Say Hi do Vương Khang làm Tổng đạo diễn, đã được tích lũy kinh nghiệm qua nhiều game show bom tấn trước đó. Từ việc Việt hoá xuất sắc một gameshow âm nhạc nước ngoài như Rap Việt và sản xuất thành công chương trình có format Việt là The New Mentor, Vương Khang đã đủ chín để tạo nên một Anh Trai Say Hi của người Việt vừa ấn tượng về chuyên môn, vừa đủ sức nóng về tính giải trí để cho các đối thủ khác phải “hít khói”.

Nếu như Vương Khang là một nhân tố đặc biệt của Anh Trai Say Hi thì người đứng sau thành công, đồng thời cũng là nhân tố quan trọng nhất chính là ông chủ - Đất Việt VAC. Thực chất, Anh Trai Say Hi với 30 anh trai, có thể coi là một chương trình game show âm nhạc bom tấn format Việt Nam mà không thể không thành công của công ty này. Đó là bởi 30 anh trai là con số trùng với biểu tượng kỷ niệm 30 năm thành lập của Đất Việt AVC và cũng là thời điểm họ tuyên bố “khát khao nâng tầm vóc kinh tế văn hóa sáng tạo Việt Nam trên địa đồ thế giới” và mong muốn “thay đổi cách nhìn về truyền thông và giải trí Việt Nam”.



Cũng chính vì thế, ông chủ của Đất Việt VAC chọn một chương trình với format Việt để đầu tư bom tấn và quyết tâm đưa game show này lên đỉnh thị trường, với con số 30 năm kỷ niệm, chứ không phải là một bom tấn mua bản quyền của nước ngoài. Công ty này tuyên bố trên website: “Anh Trai Say Hi thừa hưởng triết lý di sản của Anh Trai Đất Việt VAC”.

Công ty này cũng khẳng định: “Đây là chương trình âm nhạc thực tế lần đầu tiên được sáng tạo và tổ chức bởi người Việt, cho người Việt và vì người Việt dành riêng cho 30 ca sĩ, rapper mang trong mình tuổi trẻ tươi nguyên, khát vọng đột phá và giấc mơ rạng danh văn hóa bản địa”.

Các nhà tài trợ và đối tác của Anh Trai “Say Hi”

Xét về mặt đầu tư, chỉ riêng vào nhãn hàng bom tấn xuất hiện trong "Say Hi" – VIB (Ngân hàng cổ phần Quốc tế), số tiền mà nhà băng này rót vào chương trình đã là hàng chục tỷ đồng. Đây là chưa kể nhà đồng tài trợ là Trà mật ông Boncha, rồi Vinfast, bia Tuborg, Gamuda Land… Nhìn vào việc dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho sân khấu, dàn dựng từng tiết mục của các nghệ sĩ…, người xem có thể cảm nhận mức đầu tư chưa từng có cho một game show âm nhạc tại Việt Nam.



Đầu tư lớn, kết hợp với sự am hiểu thị hiếu khán giả qua rất nhiều game show thành công trước đó, cộng với quyết tâm làm một chương trình để đời cho dịp kỷ niệm 30 năm của Đất Việt VAV, khiến cho Anh Trai Say Hi có thể coi là không thể thất bại.

Nếu so sánh với đối thủ trực tiếp mua bản quyền một chương trình tương tự của Trung Quốc (game show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mua bản quyền Call Me By Fire của MangoTV), nhà sản xuất Anh Trai Say Hi ổn định ngay từ đầu về tiền bạc. Còn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì đúng như tên gọi, phải đến Tập 5 mới vui mừng thông báo có Nhà tài trợ Kim Cương.

Cùng với việc công ty vận hành trực tiếp Anh Trai Say Hi là Vieon (công ty con của Đất Việt VAC) luôn có lãi đều đặn cả trăm tỷ đồng mỗi năm với các game show truyền hình, và uy tín cao hơn, game show đánh dấu 30 năm của Đất Việt VAC hút được nhiều “Anh Trai” hot hơn.

VieON đứng đầu top 5 ứng dụng xem phim, giải trí trực tuyến được nhắc nhiều nhất.

Đây cũng là lý do mà Anh Trai Say Hi có dàn line-up với những gương mặt cực hút như HIEUTHUHAI, Song Luân, Isaac, Quân A.P, Anh Tú Atus... Kết hợp với Trấn Thành – MC giải trí số 1 Việt Nam thời điểm hiện tại, Say Hi có sức mạnh vượt trội. Ở đây, nhân tố “trùm cuối” – Đất Việt VAC chính là yếu tố then chốt để thành công.