Ngay ngày mai (1/9), Việt Nam chính thức có thêm thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8: Quy mô kinh tế hơn 14 tỷ USD, sở hữu loạt lợi thế độc nhất

Như vậy, sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, TP Huế, Cần Thơ và Đồng Nai, Quảng Ninh sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của Việt Nam.

Thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của tỉnh Quảng Ninh hiện nay, với diện tích tự nhiên 6.231,27km², dân số hơn 1,52 triệu người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển thành HĐND, UBND thành phố Quảng Ninh; các cơ quan, đơn vị có tên gọi gắn với "tỉnh Quảng Ninh" cũng chính thức hoạt động với tên gọi gắn với "thành phố Quảng Ninh".

Đây cũng là địa phương hội tụ những lợi thế hoàn toàn biệt lập như: Là tỉnh duy nhất trên cả nước sở hữu cả đường biên giới trên bộ và trên biển tiếp giáp với Trung Quốc, sở hữu hệ thống cửa khẩu quốc tế Móng Cái sầm uất.

Đồng thời, Quảng Ninh có bờ biển dài với hơn 2.770 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó, vịnh Hạ Long đã 3 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và được tổ chức New7Wonders bình chọn là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Năm 2025, GRDP của Quảng Ninh tăng 11,89%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 368.000 tỷ đồng (tương đương gần 14,7 tỷ USD), đứng thứ 7 trong 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 84.500 tỷ đồng. Du lịch đón hơn 21 triệu lượt khách, đem lại doanh thu khoảng 57.000 tỷ đồng. Những con số ấy cho thấy Quảng Ninh không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn của một thành phố trực thuộc Trung ương, mà còn sở hữu nội lực để đảm nhận vai trò một cực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP Quảng Ninh tăng 11,11%, đứng thứ 4 cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh đạt khoảng 61.300 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Trong năm nay, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 12,5%, với GRDP bình quân đầu người đạt từ 11.800 USD và tổng thu ngân sách khoảng 100.000 tỷ đồng.

Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là kết quả của một quá trình phát triển bền bỉ, được chuẩn bị trên cả ba phương diện: kinh tế, hạ tầng và quản trị.

Từ một địa phương có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào khai thác than, Quảng Ninh đã từng bước chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh", mở rộng động lực tăng trưởng sang công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch, logistics, kinh tế biển, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đặt ra yêu cầu và kỳ vọng cao hơn đối với Quảng Ninh. Theo định hướng, thành phố Quảng Ninh sẽ phát triển thành một đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế.

Địa phương vừa được định vị là trung tâm kinh tế biển, du lịch và dịch vụ của quốc gia, vừa là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh. Với lợi thế về hệ thống cảng biển, cửa khẩu, du lịch, công nghiệp và hạ tầng giao thông liên vùng, Quảng Ninh được kỳ vọng phát huy mạnh hơn vai trò đầu tàu tăng trưởng tại khu vực Đông Bắc.