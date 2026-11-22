Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, địa phương đã ban hành kế hoạch phối hợp chuẩn bị và tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen, đồng thời triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Theo kế hoạch, lễ khởi công dự án sẽ diễn ra vào sáng 23/11 tại sân vận động xã Măng Đen. Chương trình do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World (Sun Group) phối hợp với địa phương tổ chức, dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi, các nhà đầu tư và đông đảo người dân.

Việc khởi công nhằm đánh dấu bước triển khai chính thức dự án, thể hiện quyết tâm của chính quyền và nhà đầu tư trong việc hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị, du lịch tại Măng Đen. Đây cũng là dịp quảng bá tiềm năng, lợi thế và các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Khu đô thị số 1 do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World, thành viên Sun Group, thực hiện. Dự án có diện tích khoảng 264,4ha, quy mô dân số dự kiến 7.738 người, tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng, thời gian thực hiện 105 tháng.

Đáng chú ý, đây là một trong ba dự án khu đô thị được các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group đầu tư tại xã Măng Đen, với tổng diện tích gần 790ha và tổng vốn đầu tư gần 27.000 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển không gian đô thị, dịch vụ và du lịch, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực Măng Đen.

Từng được biết đến là điểm du lịch nghỉ dưỡng giữa đại ngàn Tây Nguyên với rừng thông, hồ nước và khí hậu mát mẻ quanh năm, Măng Đen đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, khi hàng loạt dự án đô thị, cao tốc và sân bay quy mô lớn được xúc tiến, mở ra kỳ vọng đưa vùng đất ở độ cao khoảng 1.200 m này trở thành một trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng mới của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.