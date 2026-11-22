‏Nhờ vị trí trung tâm, The Fest đón trọn sức hút từ kinh tế đêm 24/7 với pháo hoa, show diễn mặt nước, jetski và chợ đêm VUI-Fest, đồng thời sở hữu đặc quyền khoáng nóng nội khu đầu tiên tại Nha Trang ngay dưới chân tháp, kết nối Clubhouse Onsen hơn 3.000 m² bên đảo Elite Island. Song song là loạt ưu đãi mới gồm gói quà tặng tới 140 triệu đồng, miễn 1 năm phí quản lý, hỗ trợ lãi suất 0% tới 30 tháng, chiết khấu thanh toán sớm đến 17,5% và chính sách giãn tiến độ Sun Early Key.‏