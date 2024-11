Ngày thứ 2 vật lộn trong "thảm hoạ" tuyết trắng lịch sử tại Seoul: Giật mình với những con số

Seoul đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày 16,1 cm vào ngày 27/11 - con số ghi nhận lượng tuyết rơi kỷ lục trong một ngày vào tháng 11 kể từ khi bắt đầu ghi nhận năm 1907, theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA).

Tuyết hiện vẫn đang rơi dày suốt cả ngày lẫn đêm. Đến sáng ngày 28/11, tuyết đã rơi dày hơn 40cm ở một số khu vực của Seoul. Một số khu vực tại Yongin (phía nam Seoul) đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày đến 47,5 cm. Hơn 140 chuyến bay đã bị huỷ, dù sau đó các quan chức đã dỡ bỏ cảnh báo tuyết rơi dày tại khu vực đô thị của thành phố.

Theo Yonhap đưa tin, có ít nhất năm người tử vong do tuyết rơi ở tỉnh Gyeonggi giáp Seoul kể từ ngày 27/11. Trong đó, có 4 người tử vong do tuyết làm đổ sập các công trình và một người tử vong do tai nạn giao thông.

Cảnh sát cho biết thêm, 11 người đã bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 53 xe trên đường cao tốc ở thành phố Wonju, tỉnh Gangwon trong đêm ngày 27/11.

Vụ tai nạn liên hoàn 53 xe khiến 11 người bị thương (Ảnh: Yonhap News)

Sân bay quốc tế Incheon đã chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề khi các hành khách phải trễ chuyến trung bình khoảng 2 giờ đồng hồ.

31% chuyến bay bị chậm và 16% chuyến bay bị huỷ vào ngày 28/11. Chính quyền cho biết khoảng 142 chuyến bay và 76 tuyến phà đã bị ngưng trệ, một số chuyến tàu bị chậm giờ. Ít nhất 18 tuyến đường quanh Seoul phải đối mặt với vấn đề ùn tắc do tuyết rơi. Chính quyền buộc phải bổ sung thêm tàu điện ngầm để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Các nhà chức trách cho biết, tính đến trưa ngày 28/11, khoảng 1.285 trường học, bao gồm cả trường mẫu giáo, đã đóng cửa tại tỉnh Gyeonggi.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ra lệnh "quản lý triệt để tránh thiệt hại cho người dân" cũng như yêu cầu chính quyền đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu về phương tiện giao thông công cộng vào giờ cao điểm.

Nguồn: Reuters