Ngày vía Thần Tài sắp đến, có nên 'lướt sóng' vàng?

Ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) được coi là ngày xin lộc, cầu may lớn nhất trong năm. Năm nay, ngày vía Thần Tài rơi vào ngày 31/1.

Đã thành thông lệ, tín ngưỡng mua vàng đầu năm để đón nhiều tài lộc, may mắn luôn khiến lượng người mua trong dịp này tăng vọt, và đây chính là nguyên nhân đẩy giá vàng biến động mạnh, thường sẽ tăng mạnh, tăng liên tục trước và trong ngày vía Thần tài.

Hiện giá vàng SJC ngày 30/1 đang được niêm yết phổ biến ở mức 67 - 68 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tuy đã giảm nhẹ so với hôm qua nhưng chỉ trong vòng một tuần qua, giá vàng trong nước đã tăng gần 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua và bán hiện ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Nhiều người băn khoăn có nên đầu tư vàng vào ngày vía Thần Tài? (Ảnh minh họa)

Tuy giá vàng ngày vía Thần Tài đang rất hấp dẫn nhưng các chuyên gia khuyên người dân không nên mua vàng với số lượng lớn và đặc biệt không "lướt sóng" vào dịp này. Với quan niệm mua vàng để cầu may, không nhất thiết phải mua nhiều mới may mắn, mà người mua nên căn cứ theo khả năng tài chính và nhu cầu để chọn sản phẩm phù hợp. Ngoài ra, người dân có thể mua một lượng nhỏ vàng miếng hoặc nhẫn trơn (đỡ mất phí chế tác) mang ý nghĩa tượng trưng hơn là mua ồ ạt vì giá vàng ngày Vía Thần tài thường đắt hơn so với ngày thường và vượt xa giá trị thực.



Chuyên gia Nguyễn Thế Hùng, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam phân tích, giá vàng ngày Vía Thần tài thường cao, diễn biến tăng giảm thất thường nên người dân chỉ nên mua số lượng nhất định để lấy may. Đây cũng không phải thời điểm "lướt sóng" vì để đầu tư, tích lũy tài sản thì nên chọn thời điểm vàng xuống thấp để mua vào và tính toán thị trường để bán ra khi giá tăng. Hơn nữa, trong ngày giá vàng diễn biến thất thường, để đảm bảo an toàn, các cửa hàng thường nới rộng khoảng cách giữa giá mua - bán, đẩy rủi ro về phía khách hàng. Vì thế rất có thể khách sẽ phải mua với giá cao, trong khi bán ra lại thấp.

Các chuyên gia dự báo, giá vàng còn trong xu hướng tăng ngắn hạn nhưng khó tăng cao do kim loại quý tại Việt Nam vẫn giữ mức cao hơn nhiều so với thế giới. Gần đây, dù vàng thế giới tăng mạnh thì trong nước chỉ điều chỉnh khá thấp. Ngoài ra, rủi ro vẫn cao khi giá vàng không tăng như dự báo mà quay đầu đi xuống. Trên thực tế, giá vàng trong nước đã giảm hơn nửa triệu đồng/lượng trong hai phiên giao dịch gần đây. Đó là chưa kể sau nhiều năm, người dân Việt Nam đã giảm bớt thói quen mua vàng để tích lũy. Do đó, không nên nuôi kỳ vọng giá vàng sẽ tăng mạnh để có động thái "lướt sóng" trong ngày vía Thần Tài.