Nghệ An lọt top 5 tỉnh thành mua ô tô nhiều nhất nước

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, trong năm 2022, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh này là 27.404 xe, tăng 3.117 xe so với năm 2021 (24.287 xe).

Tính riêng từ ngày 1/1/2023 - 19/1/2023, số xe ô tô đăng ký mới là 1.830 xe.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 171.588 xe ô tô các loại, chưa kể mô tô, xe máy điện.

Nghệ An nằm trong số các tỉnh, thành có nhiều hộ nghèo nhưng người dân Nghệ An lại là một trong những địa phương mua nhiều xe ô tô nhất trong các năm 2021, 2022; nhiều hơn các địa phương top giàu có như Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng...