Nghệ An: Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Theo đó, trong ngày 18 và 19/12, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Phùng Bá Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Lộc Đức; ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Trường Lộc Vinh; ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Trường Lộc Vinh; ông Nguyễn Văn Khuê, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần DP Nghệ An; ông Phan Văn Thân, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thân Vinh.



Trụ sở Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Mới đây, ông Lê Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An ký ban hành Thông báo số 4224, về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành. Bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (địa chỉ tại số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, TP. Vinh), bị tạm hoãn xuất cảnh vì là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Theo quy định, thời gian tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 20/12/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước. Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến tháng 8/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đang nợ thuế hơn 728 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp này còn bị Cục thuế Nghệ An ra quyết định cưỡng chế hóa đơn bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn có hiệu lực 1 năm, kể từ ngày ra quyết định đến 7/7/2024.