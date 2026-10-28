Nghệ An rao bán 19 món vàng trang sức không rõ nguồn gốc

Ngày 28/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thông báo bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, gồm 19 món vàng trang sức là tang vật bị tịch thu trong quá trình xử lý vi phạm hành chính.

Theo thông báo, số vàng này gồm dây chuyền, mặt dây chuyền, nhẫn, bông tai và lắc tay, có hàm lượng từ 9K đến 24K. Đây là những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bị Đội Quản lý thị trường số 11 tịch thu theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong tháng 9/2026.

Ảnh minh họa: AI

Trong danh mục tài sản, một số dây chuyền và mặt dây chuyền có giá trị từ hơn 15 triệu đến gần 22 triệu đồng mỗi món.

Toàn bộ 19 món vàng được bán theo hình thức niêm yết giá, với tổng giá trị 150.991.205 đồng. Cơ quan chức năng chỉ bán nguyên lô, không bán riêng lẻ từng sản phẩm.

Hiện số vàng được lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước khu vực XI (số 97 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An). Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 27/10 đến hết ngày 2/11/2026.

Thời hạn đăng ký mua tài sản kéo dài đến hết ngày 2/11 tại trụ sở Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An (số 94 đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Phú).

Theo Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An, trường hợp có nhiều người đăng ký, đơn vị sẽ tổ chức bốc thăm công khai để xác định người được quyền mua vào lúc 9h ngày 3/11. Nếu chỉ có một người đăng ký hợp lệ, người đó được quyền mua toàn bộ lô vàng.

Sau khi hoàn tất thủ tục, người mua phải tự chi trả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển tài sản.

Theo quy định, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân bao gồm tài sản bị tịch thu, tài sản vô chủ hoặc không xác định được chủ sở hữu sau khi hoàn tất trình tự xử lý theo pháp luật. Những tài sản này do Nhà nước quản lý và có thể được bán để nộp tiền vào ngân sách.