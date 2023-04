Nghệ An tiếp tục giữ vững top 10 địa phương thu hút FDI tốt nhất cả nước

Theo số liệu mới nhất về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư), tính từ đầu năm đến 20/3/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 5,45 tỷ USD, bằng 61,2% so với cùng kỳ. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng hơn 4,3 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Xét theo địa bàn đầu tư, báo cáo cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 44 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 3 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, Bắc Giang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,1 tỷ USD, chiếm gần 20,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là địa phương đầu tiên ghi nhận tổng vốn FDI đăng ký vượt mốc 1 tỷ USD trong năm 2023.

Sau Bắc Giang, Đồng Nai xếp thứ hai với 18 dự án mới, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 607 triệu USD, chiếm hơn 11,1% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2023, địa phương có 18 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 64,36 triệu USD; 22 dự án điều chỉnh vốn, với lượng vốn điều chỉnh đạt hơn 323,43 triệu USD; 8 lượt dự án góp vốn mua cổ phần với giá trị vốn góp khoảng 607 triệu USD.

Đứng thứ 3 là tỉnh Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư đăng ký trong 3 tháng đầu năm đạt 516,65 triệu USD. Trong đó, có 53 dự án cấp mới, với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 458,19 triệu USD; 26 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn điều chỉnh đạt 57,4 triệu USD; 9 dự án góp vốn mua cổ phần với tổng giá trị vốn góp khoảng 9 triệu USD.

Trong số top 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI trong 3 tháng đầu năm 2023, còn có các địa phương khác như: TP.HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, Quảng Ninh, Long An, Hưng Yên và Nghệ An.

Nghệ An đứng vị trí thứ 10 khi có 2 dự án được cấp mới, với tổng vốn đăng ký hơn 164,9 triệu USD. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) thuộc KKT Đông Nam Nghệ An của Công ty TNHH VSIP Nghệ An hơn 164 triệu USD.

Tính lũy kế đến ngày 20/03/2023, cả nước có 36.881 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 444,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt hơn 278,3 tỷ USD, bằng gần 62,7% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.