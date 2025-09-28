Nghe con dâu kể chuyện bố mẹ chồng khởi nghiệp ở tuổi 70: "Bán hàng vì đam mê" là có thật

Hành trình khởi nghiệp tuổi 70 của bố mẹ chồng, qua lời tâm sự của con dâu

Tại một khu chung cư ở Hà Nội, hình ảnh người phụ nữ khoảng gần 70 tuổi đều đặn đạp xe, mang theo thùng hàng nhỏ để bán trước các sảnh tòa nhà đã trở nên quen thuộc với nhiều cư dân nơi đây. Đó là bà Lượng là vợ của ông Độ, bà cùng chồng khởi nghiệp ở tuổi U70 với món nem bùi - đặc sản Bắc Ninh.

Theo lời kể của con dâu, nem bùi vốn là món ăn dân dã, được làm thủ công tỉ mỉ. Tuy nhiên, ngày nay đa phần được sản xuất theo cách công nghiệp để tiết kiệm thời gian, dẫn đến hương vị không còn như trước: thịt bị ép, bì bị nhũn, rau thái bằng máy nên mất đi độ tươi ngon. Vợ chồng ông bà Độ Lượng lại chọn cách giữ nguyên phương pháp xưa. Từng thớ thịt, sợi bì đều được thái tay, gửi gắm sự khéo léo và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.

"Tận dụng" sảnh chung cư để khởi nghiệp bằng những món ăn quen thuộc

Công việc hàng ngày của ông bà khá đều đặn: Buổi sáng chuẩn bị nguyên liệu, chế biến; buổi chiều bà lại chở thùng nem trên chiếc xe đạp quen thuộc đi bán. Sau nem bùi, ông bà làm thêm nem rán, giò chay... và nhận đặt cỗ cúng từ cư dân trong khu. Tiếng lành đồn xa, người dân trong khu chung cư đều tin tưởng và ủng hộ.

Bán hàng chuyên nghiệp từ xây kênh TikTok đến giao hàng tận tay

Ngoài việc bán trực tiếp tại sảnh chung cư, ông bà còn có kênh TikTok (kênh @doluongfamily với 23 nghìn người theo dõi) để giới thiệu sản phẩm và chia sẻ quá trình nấu nướng mỗi ngày.

Trên kênh, các đoạn clip ghi lại từng công đoạn chuẩn bị nguyên liệu, từ làm sạch, thái mỏng đến gói nem... tất cả được thể hiện qua lời dẫn nhẹ nhàng của người con dâu. Hình ảnh quay dựng chỉn chu, mang lại cảm giác gần gũi và chuyên nghiệp, khiến kênh TikTok khởi nghiệp tuổi 70 của ông bà nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm trên MXH.

Nhưng cũng có người từng trách: "Già rồi, sao còn để ông bà làm việc vất vả thế này? Sao không để nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già?". Nhưng câu trả lời của con dâu, khiến ai cũng bồi hồi xúc động và khâm phục: "Ông bà khởi nghiệp tuổi 70 không phải để làm giàu, mà là để tự chủ, khỏe mạnh và không phụ thuộc vào con cái. Và hơn hết ông bà cảm thấy vui, tự hào vì với ông bà lao động là hạnh phúc. Đó là món quà tinh thần mà ông bà dành cho chính mình. Và đó cũng là cách ông bà sóng trọn vẹn tuổi già của mình".

Cô cũng chia sẻ, bố mẹ chồng cô là dân lao động từ trẻ nên khi về già ngồi một chỗ sẽ không thoải mái. Công việc chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng hàng ngày và bán tại khu chung cư cũng giúp bố mẹ cô vui vẻ và năng động hơn.

Câu chuyện khởi nghiệp ở tuổi 70 của ông bà Độ Lượng được rất nhiều người quan tâm.



