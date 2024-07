Nghe con gái định thi lớp chuyên này, bà mẹ ở TP.HCM vội ngăn cản kịch liệt vì "sau không làm được gì": Thực tế như nào?

Mới đây, một nữ sinh THCS ở TP.HCM đã có chia sẻ gây chú ý mạng xã hội. Em cho biết, năm sau em đặt mục tiêu sẽ thi THPT chuyên Lê Hồng Phong. Em thích chuyên Sử và thấy cũng vừa sức với bản thân, tuy nhiên mẹ nữ sinh này đã phản đối kịch liệt. "Mẹ em nghĩ học Sử sau này không làm được gì, mọi người cho em lời khuyên ạ" , nữ sinh viết.

Chia sẻ thu hút sự chú ý của nữ sinh ở TP.HCM

Không nhất thiết phải học ngành liên quan đến Sử, mà còn có thể chọn lựa nhiều ngành học, công việc khác

Thực tế, học giỏi môn nào thì đều có ích lợi cả. Với môn Sử, hiện tại có rất nhiều tổ hợp môn thi có môn Lịch sử, bao gồm: A01 - Toán - Lý - Sử; A05 - Toán - Hoá, Sử; A07: Toán - Sử - Địa; A08: Toán - Sử - Giáo dục công dân; B01: Toán - Sinh - Sử; C00: Văn - Sử - Địa; C03: Văn - Toán - Sử; C07: Văn - Lý - Sử; C10: Văn - Hoá - Sử; C12: Văn - Sinh - Sử; C19: Văn - Sử - Giáo dục công dân; D09: Toán - Sử - Tiếng Anh; D14: Toán - Sử - Tiếng Anh; M01: Văn - Sử - Năng khiếu;...

Nói riêng về khối C, khối này truyền thống bao gồm 3 bộ môn chính là Văn - Sử - Địa. Từ năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở rộng khối C bằng cách thêm vào nhiều tổ hợp mới, bao gồm 19 tổ hợp khác nhau. Khối C hiện tại bao gồm nhiều khối ngành khác nhau như: Khối ngành Công an, Quân đội; Khối ngành Khoa học Nhân văn; Khối ngành Sư phạm; Khối ngành văn hoá du lịch; Khối ngành Báo chí và Truyền thông – Marketing; Khối ngành Luật và Kinh tế; Khối ngành Quản lý; Khối ngành Tâm lý học; Khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp;....

Lịch sử không phải ngành khoa học tạo ra các sản phẩm cụ thể, mà là ngành khoa học hình thành phẩm chất, tính cách của mỗi công dân. Vì vậy, học sinh THPT thi Sử nhưng có thể lựa chọn nhiều ngành khác nhau để sau này lập nghiệp, không nhất thiết chỉ theo môn này.

Học giỏi Sử không nhất thiết phải theo đuổi bộ môn này ở bậc học, không nhất thiết phải trở thành một giáo viên dạy Sử, hay làm công việc nghiên cứu lịch sử mà có thể tận dụng môn học này để làm bàn đạp theo đuổi nhiều ngành nghề khác nhau.