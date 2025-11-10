Nghệ sĩ mùi hương Rei Nguyễn cùng Vietnam Airlines đem hương sắc Việt nương theo gió trời

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Rei Nguyễn để lắng nghe về hành trình gần một năm đầy thử thách và đam mê khi Rei đồng hành cùng Vietnam Airlines "giải mã" hương sen và mang hương sắc Việt nương theo gió trời đến với hành khách quốc tế.

Xin chào Rei Nguyễn. Giữa rất nhiều những cuộc hội ngộ cùng mùi hương, không biết cơ duyên nào đã đưa Rei đến với dự án mùi hương thương hiệu của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, một trong những dự án lớn và mang tính chiến lược đối với hành trình chinh phục tiêu chuẩn 5 sao vào năm 2030 của Vietnam Airlines?

Dự án Mùi hương thương hiệu của Vietnam Airlines là một dự rất quan trọng và nhận được sự dẫn dắt, chỉ đạo sát sao từ Ban lãnh đạo Hãng. Cá nhân Rei cảm thấy vinh dự và may mắn khi được lựa chọn trở thành người trực tiếp điều chế ra mùi hương thương hiệu của hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Xuyên suốt năm qua, Rei miệt mài trao đổi, lắng nghe và thấu hiểu những mong muốn của Vietnam Airlines, từ đó lên ý tưởng sát nhất cho mùi hương thương hiệu trước khi bắt tay vào thực hiện điều chế. Sau rất nhiều cuộc họp bàn, mình đã điều chế được mùi hương thương hiệu Vietnam Airlines với 6 phiên bản ban đầu và tiếp tục cùng Hãng chọn ra 3 phiên bản chính thức dùng ở 3 không gian khác nhau.

Rei Nguyễn đã dành nhiều thời gian để trao đổi, lắng nghe và thấu hiểu những mong muốn của Vietnam Airlines, từ đó lên ý tưởng sát nhất cho mùi hương thương hiệu

Được biết, Rei Nguyễn cũng đã từng đồng hành với các doanh nghiệp trong việc điều chế hương thơm cho họ. Vậy khi bắt đầu dự án cùng Vietnam Airlines, Rei Nguyễn nhìn nhận như thế nào về mức độ khó của dự án này so với những dự án trước đó Rei từng theo đuổi?

Đề bài Vietnam Airlines đưa ra không đơn thuần dừng lại ở việc tạo được một mùi hương thương hiệu độc bản hay củng cố và nhận diện thương hiệu Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Với Vietnam Airlines, mùi hương ấy còn phải đem đến hình dung cho khách hàng về đất nước Việt Nam theo một cách rất Việt Nam.

Với Rei đây là một đề bài khó. Rei đã bắt đầu từ hoa sen, một biểu tượng đậm chất Vietnam Airlines và thuần Việt. Và cũng bắt đầu từ đó, trong Rei luôn trăn trở, cân nhắc hai điều: thứ nhất là "giải mã" được hương sen để tất cả mọi người đều có được cảm nhận nốt hương chân thực nhất và thứ hai, với khách quốc tế, những người đến từ các đất nước chưa từng có sen, họ vẫn có thể hình dung vừa vặn về sen. Việc này đòi hỏi phải cân bằng giữa yếu tố bản sắc Việt và yếu tố hội nhập.

Thực sự, dự án mùi hương thương hiệu của Vietnam Airlines đối với Rei là một thử thách lớn về mặt khoa học, tâm lý và nghệ thuật điều chế.

Rei Nguyễn dành cả ngày để ở cạnh sen, cảm nhận từng biến chuyển của hương để hiểu và chưng cất nên mùi sen chân thật nhất

Hoa sen nổi tiếng là nguyên liệu khó để chiết xuất tinh dầu một cách chân thật. Chọn hương sen làm nốt hương chủ đạo cho mùi hương thương hiệu của Vietnam Airlines, chắc chắn hành trình Rei Nguyễn "giải mã" mùi hương này đã đem đến cho bạn nhiều ấn tượng. Vậy bạn đã giải quyết bài toán kỹ thuật điều chế mùi hương như thế nào?

Đúng vậy. Sen là một loại hoa rất đặc biệt. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận được hương thơm của sen khi sen còn sống, khi phải ghé thật sát vào bông sen và ngửi hương thơm trực tiếp.

Về mặt kỹ thuật, sen cho tỉ lệ tinh dầu rất thấp, dưới 0.01%, thấp hơn cả cánh hoa hồng, vậy nên nếu chúng ta can thiệp bằng nhiệt, ví dụ như đưa hoa vào nước và nấu lên thì những thành phần hóa học trong hoa sẽ hoàn toàn bị biến đổi. Thành phẩm thu được hương rất nhạt và hoàn toàn không giống hương sen ngoài thực tế. Cho nên, cách duy nhất để Rei tạo tác hương sen chân thật chính là liên tục tiếp xúc trực tiếp với sen ở thể dạng thuần khiết nhất. Việc này đòi hỏi sự nghiên cứu và kiên nhẫn.

Rei đã mua rất nhiều sen, Rei dành cả ngày của mình để ở cạnh sen, cảm nhận hương sen, từ sáng sớm đến chiều tối. Và bởi hàm lượng tinh dầu và mùi hương của sen sẽ có sự thay đổi theo thời gian và nhiệt độ nên chỉ khi gắn bó với sen, Rei mới hiểu được "tính cách" và sự biểu hiện của sen và từ đó điều chế mùi hương mô phỏng chân thực nhất hương sen.

Sen có "tính cách" đặc biệt như thế, hiểu được sen đã kỳ công, vậy Rei Nguyễn đã lựa chọn sen theo nốt hương như thế nào để định hình nên tinh thần của hương sen trong dự án của Vietnam Airlines?

Rei chọn cho chủ đề mùi hương thương hiệu của Vietnam Airlines là Sen Tam Cốc. Một dịp Rei đến thăm Tam Cốc và rất nhớ cảm giác khi được tận hưởng hương sen ở một không gian thiên nhiên rộng lớn và hùng vĩ. Mặc dù, sen ở không gian nào cũng có vẻ đẹp riêng nhưng sen Tam Cốc phần nào đã phản ánh sự trải nghiệm và rung động rất riêng của người nghệ sĩ.

Mùi hương đẹp được tạo ra bởi sự cân bằng giữa kỹ thuật và nghệ thuật. Phần kỹ thuật cần sự khai thác chuẩn xác thành phần hoá học hương sen trong khi đó, phần nghệ thuật đến từ rung cảm của Rei trong khoảnh khắc gặp sen Tam Cốc. Và tựu trung lại, sự rung động của người nghệ sĩ, khát khao gửi gắm thông điệp đậm chất Việt của Vietnam Airlines đã gặp nhau trong nốt hương chủ đạo: Sen Tam Cốc.

Như đã đề cập trong phần đầu cuộc trò chuyện, Rei Nguyễn có nhắc đến một điểm rất đặc biệt của dự án mùi hương thương hiệu Vietnam Airlines chính là có đến ba biến thể mùi hương khác nhau, dùng cho các không gian khác nhau. Rei Nguyễn có thể chia sẻ chi tiết thêm về điều này?

Dự án mùi hương thương hiệu của Vietnam Airlines không chỉ có một mùi hương mà có tổng ba biến thể trải dài từ phòng khách Bông Sen đến khoang bay và buồng vệ sinh. Điều này thể hiện sự chăm chút, săn sóc khách hàng thông qua mùi hương ở những sự thấu hiểu đầy tinh tế.

Trong lĩnh vực hàng không, có rất nhiều hoạt động đan xen và phức tạp của hành khách. Ở phòng chờ, khách hàng thường nghỉ ngơi, thư giãn và có chút nôn nóng chờ chuyến bay. Trên khoang bay là nơi diễn ra rất nhiều hoạt động từ ăn ngủ đến làm việc, đọc sách. Trong khi đó, buồng vệ sinh là một trong những không gian rất nhỏ trên máy bay.

Có tới ba biến thể mùi hương trải dài từ phòng khách Bông Sen đến khoang bay và buồng vệ sinh

Ở góc nhìn của dự án, trong ba không gian với hoạt động riêng biệt như vậy, nếu sử dụng một mùi hương sẽ chưa thể hoàn toàn thể hiện được sự thấu đáo của thương hiệu cũng như đáp ứng được sự vừa vặn với hoạt động đặc trưng của hành khách. Đó là lý do ba biến thể mùi hương ra đời. Tuy nhiên, ba biến thể này vẫn giữ được sự liền mạch bởi lẽ xuyên suốt mùi hương ở ba không gian luôn có hình ảnh và dáng dấp của hương sen chủ đạo.

Ở từng phiên bản, sen sẽ có sự kết hợp với những nguyên liệu khác nhau để vừa củng cố hình ảnh thương hiệu ở từng không gian. Với phiên bản sử dụng tại Check-in Lounge và Lotus Lounge mùi hương sẽ được kết hợp bởi hương sen và trà đen. Mùi hương này mang lại cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng tạo nên sự kết hợp mang tính hội nhập, giúp hành khách quốc tế dễ dàng đón nhận.

Trong khoang bay, mùi hương thương hiệu Vietnam Airlines được thể hiện rõ nhất. Tổng hoà hương thơm đến từ hương sen Tam Cốc, trà mạn Thái Nguyên, bưởi Đoan Hùng và cốm làng Vòng. Sự kết hợp này đã đưa hình ảnh sen trong văn hóa ẩm thực và đối ẩm của người Việt vào không gian khoang bay. Và cuối cùng là phiên bản mùi hương sử dụng cho buồng vệ sinh. Mùi hương này sẽ rất trung tính khi hương sen kết hợp với các nốt hương thơm của quýt Việt Nam. Hương thơm quýt mang lại cảm giác sạch sẽ và thơm tho vừa phải trong một không gian hẹp.

Sau một năm nghiên cứu và thử nghiệm, nay "Nhã" đã mang trọn tinh thần Vietnam Airlines - "Vạn dặm nâng niu" và "Sải cánh vươn cao"

"Nhã" đã ra mắt công chúng, đã bắt đầu hành trình sứ mệnh chạm đến từng khách hàng của Vietnam Airlines. Vậy cảm xúc của Rei Nguyễn hiện tại là gì? Và tinh thần "Nhã" mà Rei Nguyễn và Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam gửi tới khách hàng được bộc lộ như thế nào?

Ở góc độ là một người điều chế, Rei nghĩ niềm vui lớn nhất chính là mọi người đã tiếp xúc và đã cảm nhận được rằng, đây chính là mùi hương thương hiệu Vietnam Airlines và hương thơm ấy là hương thơm thuần Việt, đậm chất Việt.

Đối với bạn bè là khách hàng quốc tế, thông qua mùi hương cửa ngõ của Vietnam Airlines, khách hàng được gửi một lời chào thân mến, một lời tạm biệt vấn vương để mỗi người bạn năm châu lại thêm một ký ức Việt Nam đẹp đẽ. Còn đối với mỗi người con đất Việt, cảm giác gặp được "Nhã" ở Vietnam Airlines chính là cảm giác được về nhà.

Nhã mang đến cho mỗi vị khách Việt cảm giác thân thuộc như đang trở về nhà

Nhã gửi tới những người bạn năm châu thêm một ký ức về Việt Nam đẹp đẽ

Thành quả hôm nay, "Nhã" đã mang đủ đầy thông điệp và tinh thần của Vietnam Airlines: "Vạn dặm nâng niu" và "Sải cánh vươn cao". Hành trình mùi hương thương hiệu của Vietnam Airlines cũng chưa dừng lại, chúng tôi sẽ luôn phấn đấu để có những phiên bản nâng cấp, phù hợp với từng thời điểm và đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Và thông qua dự án mùi hương thương hiệu, khách hàng cũng thấy được khao khát mong được hướng tới những giá trị tốt hơn, bền vững hơn và hoàn hảo hơn trong trải nghiệm bay của Vietnam Airlines.