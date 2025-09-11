Nghệ sĩ Phương Dung phải nhập viện, thông báo một việc quan trọng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nghệ sĩ Phương Dung đã tập trung các đồng nghiệp tới để thông báo.

Mới đây, nghệ sĩ Phương Dung đã tập trung các nghệ sĩ nhóm Ngũ Long Du Ký và thông báo về tình hình sức khỏe của mình.

Cô nói: "Ngày mai tôi phải nhập viện để mổ mắt, mắt tôi bị cườm nên phải mổ. Mổ mắt xong thì phải băng lại, làm sao thấy đường mà làm clip đăng lên cho khán giả xem.

Vì vậy nên tôi mới thông báo việc này để khán giả không hoang mang, thắc mắc nếu thấy vài tuần tới nhóm Ngũ Long Du Ký không lên clip nào.

Tôi nhập viện hai hôm, hôm trước sẽ mổ một mắt, một sau mổ mắt còn lại. Thời gian này tôi sắp xếp nghỉ được hai tuần nên tranh thủ mổ mắt. Sang tháng tới tôi phải đi phim bận lắm, không có thời gian mổ mắt.

Thành ra, trong thời gian hai tuần, ba tuần tới nếu các bạn không thấy clip mới nào ở kênh Ngũ Long Du Ký thì cũng không nên hoang mang. Không phải nhóm tan rã, ngưng hoạt động mà vì tôi phải mổ mắt nên ngưng làm clip.

Tôi thông báo để các khán giả gần xa, bạn bè đồng hành cùng nhóm yên tâm, rằng nhóm sẽ không tan rã. Mọi người thương chúng tôi thì xem lại các clip cũ của nhóm. Tới tháng 10 này, nhóm Ngũ Long Du Ký hoạt động được tròn 6 năm rồi".

Nhóm Ngũ Long Du Ký thành lập từ năm 2019, gồm 5 nghệ sĩ là Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Diễm Hương, Năm Chà. Tuy nhiên, cách đây 2 năm, hoa hậu Diễm Hương sang Canada định cư nên chỉ còn 4 người.

Hoạt động chính của nhóm là đi từ thiện, giúp đỡ các nghệ sĩ già neo đơn và thu hút đông đảo sự quan tâm, theo dõi của công chúng. Nhờ hoạt động này, rất nhiều nghệ sĩ lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn được công chúng biết đến và gửi tiền hỗ trợ, giúp đỡ.

Kênh Youtube của nhóm cũng thu hút đông đảo lượt xem, hiện có tới hơn 300 ngàn lượt theo dõi. Trong đó, nghệ sĩ Phương Dung và Phi Phụng đóng vai trò quan trọng nhất, thường xuyên đi khắp nơi tìm gặp các nghệ sĩ khó khăn để tự bỏ tiền túi giúp đỡ và kêu gọi quyên góp, quay dựng clip đăng lên cho khán giả khắp nơi biết được.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

