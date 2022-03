Theo hãng tin CNBC, nam tài tử Will Smith đã chính thức lên tiếng xin lỗi qua mạng xã hội với người dẫn chương trình Chris Rock sau cú tát gây chấn động tại lễ trao giải Oscars, nơi anh dành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Tôi xin được chính thức xin lỗi anh, Chris Rock. Tôi đã hành xử quá đáng và tôi đã sai", Will Smith đăng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, điều trớ trêu là cú tát của Will Smith cùng những lùm xùm quanh vụ việc lại gián tiếp kéo tỷ lệ người xem Lễ trao giải Oscars năm nay đi lên sau quãng thời gian sụt giảm liên tục xuống mức kỷ lục. Số liệu của Nielsen cho thấy Lễ trao giải Oscars lần thứ 94 năm nay đã có 15,3 triệu người xem qua đài ABC, tăng 56% so với năm trước.

Xin được nhắc là số người xem Lễ trao giải Oscars năm ngoái đã xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử, chỉ đạt chưa đến 10 triệu lượt người xem.

Mặc dù tăng trưởng nhưng số lượt xem Lễ trao giải Oscars năm nay vẫn thấp thứ 2 trong lịch sử, qua đó cho thấy tình cảnh đáng báo động của sự kiện này khi giới trẻ ngày nay chẳng còn quan tâm đến đánh giá của Viện hàn lâm về phim ảnh nữa. Thay vào đó, sự bùng nổ của Internet cùng những dịch vụ xem phim trực tuyến khiến họ bị thu hút bởi các đánh giá của cộng đồng mạng hơn.

Đây quả là một tin đáng buồn cho Oscars khi chỉ cách đây 8 năm vẫn có hơn 40 triệu lượt người xem lễ trao giải danh giá này.

Hãng tin CNN nhận định sau nhiều năm giảm sút số người xem, giải Oscars đã phải có những điều chỉnh trong năm nay để tăng độ hấp dẫn như tổ chức kỷ niệm dòng phim cổ điển hay gia tăng thời lượng biểu diễn âm nhạc trong buổi lễ.

Thế nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất lại là cái tát của Will Smith đối với Chris Rock sau khi người dẫn chương trình này có câu đùa về cái đầu trọc của vợ nam tài tử, nữ diễn viên Jada Pinkett Smith.

Dàn dựng hay sự cố?

Hành động của Will Smith đã khiến toàn bộ hội trường lẫn người theo dõi chấn động. Nhà đài thậm chí phải tạm tắt tiếng khi Will Smith có lời lẽ nặng nề cảnh báo Chris Rock không được xúc phạm đến vợ mình ngay trong buổi phát sóng trực tiếp.

Ngay sau đó, chính Will Smith lại đoạt giải Oscars cho vai nam chính xuất sắc nhất lần đầu tiên trong sự nghiệp. Diễn viên này với nước mắt lã chã đã phân trần về hành động trước đó, nhưng tuyệt không nhắc đến Chris Rock cho đến khi chính thức xin lỗi trên mạng xã hội mới đây.

Hãng tin CNN nhận định hiện chưa rõ hành động này là dàn dựng hay sự cố nhưng rõ ràng chúng đã giúp thu hút sự chú ý của khán giả về buổi lễ cũng như kích thích tranh cãi trên mạng xã hội. Thêm vào đó, hành động của Will Smith ngay trước thời điểm công bố người chiến thắng cũng thu hút thêm vô số khán giả theo dõi vào thời khắc quan trọng của lễ trao giải.

"Buổi lễ trao giải Oscars năm 2022 chẳng khác nào một bộ phim tình cảm, nơi mà 2 người yêu Chris Rock lẫn Will Smith hội ngộ với nhau đầy đau đớn và giả tạo, vượt xa so với những gì mà ban tổ chức đã lên kế hoạch cũng như mong muốn", tờ New York Times chế nhạo.

Giải thưởng Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (Oscars) lần đầu tiên được trao vào năm 1929 và dùng để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm thông qua cuộc bỏ phiếu kín của thành viên Viện hàn lâm.

Quay xung quanh lễ trao giải là hàng loạt những hoạt động quảng bá, kỷ niệm, ký kết cũng như những bữa tiệc ăn mừng. Giới truyền thông đánh giá Oscars không chỉ là lễ trao giải bình thường mà còn là nơi để các bộ phim quảng bá, các nhà sản xuất, đạo diễn hay diễn viên gặp mặt thảo luận công việc. Đây cũng là nơi để trình diễn thời trang hay đánh bóng tên tuổi, hình ảnh.

Trong lịch sử, Oscars có tỷ lệ người xem cao nhất là vào năm 1998 khi 55,2 triệu người chứng kiến bộ phim "Titanic" chiến thắng lớn với 11 giải thưởng cùng lời phát biểu ngông cuồng của đạo diễn James Cameron gây chấn động giới truyền thông.

*Nguồn: CNN, CNBC, Bloomberg

