Nghi án chủ một doanh nghiệp lúa gạo bị lừa đảo 420 tỷ đồng vì đầu tư chứng khoán qua mạng

Theo thông tin từ VOV, ngày 4/6, lãnh đạo UBND xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn xã vừa có vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo bị lừa đảo qua mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng. Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc này.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, với hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán qua mạng, bà Phạm Thị Phương Th., (chủ một doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo) tại cụm công nghiệp An Thạnh (xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè) đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển đến 11 số tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng.

Cơ quan công an đã kiểm tra, đối chiếu các thông tin bị hại nêu và thông tin giao dịch của các tài khoản đã xác định có vụ việc xảy ra. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Tiền Giang đã có văn bản gửi đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13 (tại Tiền Giang) phối hợp cùng các ngân hàng thương mại phong tỏa khẩn cấp toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán các tài khoản trên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.