Lừa đảo đặt cọc nửa tỷ đồng cho 5 căn hộ Vinhomes, 1 môi giới bất động sản bị tù 4,5 năm

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Tòa án nhân dân tỉnh vừa tiến hành xét xử phúc thẩm đối với Vũ Thùy An (sinh năm 1989) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 3 Điều 175 (Với tình tiết định khung tương ứng tại điểm a khoản 1 Điều 175) Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Vũ Thùy An quen biết chị Trần Thị Lan qua mạng xã hội Facebook. An giới thiệu mình làm nghề môi giới bất động sản tự do với chị Lan.

Đầu tháng 3/2022, An nói với chị Lan có một số căn hộ của dự án Vinhomes Golden Avenue, thuộc khu Bắc Luân II, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh được mở bán vào tháng 4/2022, nếu mua thì đặt cọc 105.000.000 đồng/căn, khi dự án mở bán An sẽ đưa chị Lan đi ký hợp đồng với chủ đầu tư, nếu không mua được An sẽ trả lại tiền, chị Lan đồng ý.



Từ ngày 22 đến 29/3/2022, tại phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, chị Trần Thị Lan thỏa thuận với Vũ Thùy An và chuyển cho An 525.000.000 đồng đề An giúp chị Lan đặt cọc mua 05 căn hộ của dự án Vinhomes Golden Avenue, thuộc khu Bắc Luân II, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (thực tế tại thời điểm này dự án chưa hình thành, chưa được Nhà nước phê duyệt giao đất cho nhà đầu tư để triển khai dự án).

Sau khi nhận tiền, mặc dù không thực hiện được như thỏa thuận, An chỉ trả lại chị Lan 40.000.000 đồng. Số tiền còn lại 485.000.000 đồng An đã nảy sinh ý định rồi chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân, cố tình không trả lại cho chị Lan, mặc dù có điều kiện, khả năng để trả.

Ngày 17/11/2022, chị Lan tố giác hành vi phạm tội của An. Đến ngày 22/8/2024, gia đình An đã trả cho chị Lan 485.000.000 đồng để khắc phục hậu quả. Chị Lan có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với An. Bị can Vũ Thủy An đã tác động gia đình, bồi thường cho chị Trần Thị Lan 485.000.000 đồng đề khắc phục hậu quả, chị Lan không có yêu cầu gì khác.



Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm tháng 3/2025, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thùy An 5 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 3 Điều 175 (Với tình tiết định khung tương ứng tại điểm a khoản 1 Điều 175) Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 16/5/2025, nhận thấy bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải cùng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Thùy An 4 năm 6 tháng tù, giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm .



Theo thông tin từ Vinhomes, dự án Vinhomes Golden Avenue chính thức ra mắt từ 17/8/2023. Năm 2024, doanh số bán hàng tồn kho của Vinhomes từ dự án này đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, so với con số tổng các dự án là 73,2 nghìn tỷ đồng.