Nghỉ dưỡng chữa lành - một xu hướng du lịch mới?

Nhịp sống ngày càng hối hả, những tín đồ du lịch luôn muốn tìm kiếm cơ hội để kết nối lại với chính mình. Mong muốn có thể hiểu rõ hơn về bản thân và trải nghiệm các hoạt động làm phong phú thêm đời sống tinh thần của du khách đã khơi nguồn cho một xu hướng du lịch mới, tập trung vào việc tái tạo năng lượng cũng như chăm sóc, bồi dưỡng sức khỏe tinh thần.

Theo dự báo của nền tảng Booking.com, xu hướng "Nghỉ dưỡng chữa lành" (Reboot Retreats) không chỉ phổ biến trong năm 2024 mà sẽ còn tiếp tục trong những năm tiếp theo. Xu hướng này giống như một “liều thuốc tinh thần” chữa lành cho mỗi người trong cuộc sống hiện đại, khuyến khích du khách “ngắt kết nối” khỏi những công việc bận rộn và áp lực mỗi ngày để dành thời gian kết nối lại với chính mình.

Du lịch chăm sóc sức khỏe đang phát triển nhanh tại Việt Nam. Nguồn: FEMOR

Nghỉ dưỡng chữa lành không chỉ giới hạn ở việc nghỉ ngơi; loại hình du lịch này còn mở ra cánh cửa để du khách khám phá và học hỏi thêm những phong tục và văn hóa mới để mang đến những thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày. "Nghỉ dưỡng chữa lành là một trong những xu hướng du lịch của năm 2024 – khi sự thả lỏng hoàn toàn về mặt tinh thần được đặt lên hàng đầu; và du khách ngày càng quan tâm hơn đến việc phục hồi tâm - thân - trí qua những chuyến đi", ông Varun Grover, Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam cho biết.

Một số xu hướng nổi bật gắn với nghỉ dưỡng chữa lành bao gồm: Kỳ nghỉ tập trung vào giấc ngủ (hay còn gọi là xu hướng du lịch ngủ), kỳ nghỉ lãng mạn cho “hội” độc thân, kỳ nghỉ riêng tư cho các bậc phụ huynh. Đáng chú ý, có 67% người tham gia khảo sát Báo cáo Dự đoán Du lịch 2024 của Booking.com cho biết họ cảm thấy hứng thú với những kỳ nghỉ tập trung cho giấc ngủ trong năm 2024. Ngoài ra, 62% du khách Việt Nam độc thân chia sẻ rằng họ sẽ dành thời gian trong kỳ nghỉ của mình để tìm kiếm một tình yêu mới; và 38% cho biết họ muốn dùng thời gian đi du lịch để chữa lành tổn thương sau khi chia tay người yêu.

Nền tảng Booking.com cũng đề xuất một số điểm đến lý tưởng cho nghỉ dưỡng chữa lành tại Việt Nam, như Hội An, Đà Lạt, Phú Quốc, Ninh Bình hay Mộc Châu. Trong đó, điểm đến hàng đầu về du lịch chữa lành là Hội An tại Quảng Nam. Xung quanh đô thị cổ kính này có nhiều khu nghỉ dưỡng mang lại sự thư giãn, an yên và thực hành chánh niệm, như vừa tập yoga, vừa ngắm vẻ đẹp của sông Thu Bồn trong khoảnh khắc bình minh, học về trà đạo hoặc trải nghiệm liệu pháp spa lấy cảm hứng từ y học cổ truyền Việt Nam. Những chiếc đèn lồng rực rỡ cùng với không gian kiến trúc phố cổ với màu sắc cổ kính là một phép cộng hấp dẫn về văn hóa và tinh thần đối với du khách khi đến với Hội An.