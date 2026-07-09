Nghi ngờ bị kẻ xấu lấy số thẻ căn cước để vay tiền, lừa đảo, người dân kiểm tra ngay bằng cách sau

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng lộ số căn cước công dân (CCCD), số căn cước. Chẳng hạn như khi đăng ký tài khoản trực tuyến, vay tiền hoặc mua sắm trả góp. Ngoài ra, kẻ xấu thường xuyên thực hiện các cuộc gọi giả danh cơ quan công an, ngân hàng, yêu cầu xác minh CCCD cũng có thể khiến người dân vô tình cung cấp thông tin cá nhân.

Một trường hợp khác dẫn tới việc lộ thông tin là do người dân làm mất CCCD, căn cước. Kẻ xấu lấy được loại giấy tờ này có thể đăng ký mở tài khoản, SIM điện thoại hoặc thực hiện các giao dịch.

Để kiểm tra xem số CCCD, số căn cước của bạn có bị lợi dụng hay không, hãy truy cập vào trang web của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) tại địa chỉ https://cic.gov.vn , hoặc cài đặt ứng dụng CIC Credit Connect trên điện thoại. Tại đây, người dùng có thể tra cứu lịch sử tín dụng liên quan đến số CCCD, số căn cước của mình.

Để kiểm tra bản thân có đang vướng nợ xấu hay không, người có nhu cầu có thể áp dụng một trong 2 cách dưới đây để check nhanh nhất:

Bước 1: Truy cập trang web của hệ thống CIC tại địa chỉ https://cic.gov.vn/ để đăng ký thông tin.

Bước 2: Đăng ký thông tin cá nhân. Điền đầy đủ, chính xác các thông tin được đưa ra của hệ thống và tạo mật khẩu tài khoản.

Tùy theo đối tượng đăng ký có thể lựa chọn: Cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Lưu ý: Nên nhập email và SĐT chính chủ để nhận thông báo từ CIC khi cần thiết. Những mục đánh dấu (*) không được bỏ trống.

Bước 3: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại mà đã đăng ký, sau đó chọn [Tiếp tục]

Bước 4: Sau 1 ngày, nhân viên CIC sẽ gọi điện thoại cho bạn để xác thực thông tin qua hình thức hỏi – đáp

Bước 5: Sau khi tạo tài khoản thành công, kết quả đăng ký, tên đăng nhập, mật khẩu sẽ được gửi qua SMS/Email của bạn.

Bước 6: Khi báo cáo tín dụng được phê duyệt.

Người dùng truy cập vào website và thực hiện đăng nhập, sau đó chọn [Khai thác báo cáo] để kiểm tra nợ xấu CIC của bản thân tại mục thông tin tín dụng.

Kiểm tra nợ xấu trên điện thoại﻿

Ngoài cách kiểm tra nợ xấu trên website của CIC thì hiện nay người dân có thể tra cứu nợ xấu tại ứng dụng CIC trên điện thoại di động theo các bước sau:

Bước 1: Tải ứng dụng CIC về điện thoại di động.

Bước 2: Đăng ký tài khoản (nhập Họ tên theo CMND/CCCD, số điện thoại, tạo mật khẩu đăng nhập).

Bước 3: Nhập mã OTP để xác nhận

Sau khi hoàn tất việc đăng ký tài khoản, khách hàng thực hiện tra cứu lịch sử tín dụng trên CIC theo các bước sau:

Bước 1: Chọn mục Khai thác báo cáo để cung cấp thêm thông thông tin chính chủ với CIC.

Thông tin phải chính xác như Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD và chụp hình CMND/CCCD mặt trước, sau cũng như chụp hình chân dung kèm CMNN/CCCD.

Bước 2: Gửi thông tin cho CIC đợi phê duyệt.

Bước 3: Sau khi được xác thực, người dùng lại nhấn vào nút Khai thác báo cáo trên màn hình chính, lựa chọn báo cáo tín dụng của người dùng đã đăng ký.

Trong đó, Báo cáo Thông tin tín dụng khách hàng vay cá nhân sẽ bao gồm các thông tin như: Thông tin quan hệ tín dụng hiện tại (số tiền vay và bên cho vay), thông tin lịch sử nợ xấu trong 5 năm gần nhất, thông tin về bảo đảm tiền vay, thông tin điểm tín dụng như hình minh họa dưới đây:

Ben cạnh đó, cá nhân có nhu cầu kiểm tra nợ xấu có thể đến trực tiếp tại ngân hàng/tổ chức tín dụng cho vay tín dụng và cung cấp CMND/CCCD cho ngân hàng/tổ chức tín dụng. Sau đó, ngân hàng/tổ chức tín dụng sẽ tiến hành kiểm tra và thông báo kết quả cá nhân có đang bị nợ xấu không, đồng thời cũng sẽ biết được tổng nợ xấu, chi tiết các khoản nợ là bao nhiêu.

Ngoài ra, người dân có thể kiểm tra các SIM điện thoại đã được đăng ký bằng số CCCD, số Căn cước của mình và kịp thời phát hiện những số điện thoại đứng tên mình nhưng mình không sử dụng.

Cụ thể, người dân có thể soạn tin nhắn theo cú pháp TTTB và gửi đến 1414 (miễn phí) . Hệ thống sẽ trả thông tin về các số điện thoại đã đăng ký bằng số CCCD, số căn cước của bạn. Khi phát hiện các số lạ không do mình đăng ký và sử dụng, bạn có thể liên hệ với nhà mạng để tìm hiểu thêm thông tin và hủy số.