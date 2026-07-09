xAI chính thức đổi tên thành SpaceXAI

(Ảnh: SpaceXAI)

Theo thông báo được đăng trên mạng xã hội X, xAI hiện đã chính thức sử dụng tên SpaceXAI và công bố logo mới của công ty sau sáp nhập. Tài khoản xAI trên X cũng đã đổi sang tên thương hiệu mới, trong khi SpaceX vẫn duy trì tài khoản riêng để đăng tải thông tin về phương tiện không gian, thiết kế và các vụ phóng.

Trước đó, Elon Musk đã tiết lộ tên gọi mới của công ty hợp nhất vào tháng 5, cho biết xAI sẽ không còn là một công ty riêng biệt dưới SpaceX. Việc đổi thương hiệu diễn ra 5 tháng sau khi SpaceX mua lại xAI vào tháng 2.

Khi công bố thương vụ, Musk cho rằng nhu cầu điện năng toàn cầu phục vụ trí tuệ nhân tạo không thể được đáp ứng chỉ bằng các giải pháp trên mặt đất. Ông nói việc đưa những hoạt động tiêu tốn nhiều tài nguyên của trung tâm dữ liệu lên không gian là “giải pháp hợp lý duy nhất”.

Elon Musk dự khán chung kết giải vật NCAA tại Philadelphia, Mỹ, ngày 22/3/2025. (Ảnh: AP)

SpaceXAI hiện đang hướng tới kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo. Trước khi thương vụ sáp nhập được công bố, SpaceX đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) xin phóng 1 triệu vệ tinh, dự kiến được sử dụng để xây dựng trung tâm dữ liệu trong không gian.

Theo nội dung được công bố, mạng xã hội X hiện cũng nằm dưới thương hiệu SpaceXAI, sau khi xAI mua lại X vào năm 2025.

SpaceX, cùng xAI và X, đã niêm yết cổ phiếu vào tháng 6. Cổ phiếu công ty đóng cửa ở mức 161 USD, đưa giá trị doanh nghiệp lên khoảng 2.100 tỷ USD. Tuy nhiên, theo Stocktwits, thương hiệu mới hiện chưa được cập nhật trong các hồ sơ chính thức, dù trang web xAI đã hiển thị logo và tên công ty mới.