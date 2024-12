Nghi phạm ám sát CEO công ty bảo hiểm UnitedHealthcare Luigi Mangione tuyên bố không nhận tội, đối mặt với án tử hình

Luigi Mangione, nghi phạm trong vụ ám sát CEO UnitedHealthcare, xuất hiện tại Tòa án Tối cao New York vào sáng thứ Hai với trang phục áo sơ mi có cổ, áo len màu nâu sẫm, quần âu xám và giày màu cam. Mangione bị cùm chân tay và ngồi trước micro để đưa ra lời bào chữa không nhận tội đối với các cáo buộc khủng bố.

Tại New York, Mangione phải đối mặt với 11 cáo buộc. Các công tố viên đã buộc tội anh ta tội giết người cấp độ một, mà họ mô tả là một “hành động khủng bố”. Anh ta cũng bị cáo buộc tội giết người cấp độ hai như một tội ác khủng bố, tội giết người cấp độ hai, tội tàng trữ giấy tờ giả mạo cấp độ hai và một số tội danh liên quan đến tàng trữ vũ khí. Ở cấp liên bang, các công tố viên đã buộc tội Mangione hai tội danh rình rập giữa các tiểu bang, một tội danh giết người bằng súng và một tội danh sử dụng thiết bị giảm thanh súng trong một tội ác bạo lực. Các công tố viên cho biết hai vụ án ở cấp tiểu bang và liên bang sẽ diễn ra song song và các cáo buộc tại New York có thể sẽ được xét xử trước.

Đáp lại, luật sư của Luigi Mangione, Karen Agnifilo, đã lên án các cáo buộc của liên bang. Luật sư Agnifilo cho biết trong một tuyên bố: "Quyết định của chính phủ liên bang về việc chồng chất lên một vụ án giết người cấp độ một và khủng bố cấp tiểu bang vốn đã bị buộc tội quá mức là rất bất thường và làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về Hiến pháp và quy chế xử lý hai lần đối với cùng một tội danh. Chúng tôi sẵn sàng đấu tranh với những cáo buộc này tại bất kỳ tòa án nào mà chúng được đưa ra." Tuy nhiên, theo Associated Press, Tòa án Tối cao vào năm 2019 đã giữ nguyên một quy tắc hiến pháp lâu đời cho phép chính quyền tiểu bang và liên bang truy tố một người vì cùng một tội. Trong khi New York đã bãi bỏ án tử hình vào năm 2007, Mangione vẫn có thể phải đối mặt với án tử hình trong vụ án liên bang.

Tại Pennsylvania, anh ta phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc các quan chức được cho là đã phát hiện ra một khẩu súng in 3D và thẻ căn cước giả trong người anh ta khi bị bắt. Cảnh sát cũng cho biết họ đã tìm thấy một thiết bị giảm thanh, một bản tuyên ngôn dài 262 từ và một cuốn sổ tay có chứa “danh sách việc cần làm”. Tuy nhiên, những cáo buộc này có thể sẽ không được giải quyết cho đến khi vụ án ở New York được giải quyết.

Nhà chức trách cho biết Mangione đã bắn chết Brian Thompson khi ông này đang trên đường đến một hội nghị nhà đầu tư ở trung tâm Manhattan vào sáng ngày 4/12. Điều đáng ngạc nhiên là bất chấp những cáo buộc nghiêm trọng, rất nhiều người đã lên tiếng bênh vực Mangione. Bên ngoài phiên tòa, những người biểu tình cầm biểu ngữ ủng hộ nghi phạm giết người. Nhiều người trong số họ coi Mangione như một người có hành động quyết liệt để gửi thông điệp tới ngành chăm sóc sức khỏe.

Vụ sát hại Thompson đã làm dấy lên sự giám sát đối với ngành này sau khi vỏ đạn khắc các từ "deny" (từ chối), "defend" (bao biện) và "depose" (lật đổ) được tìm thấy tại hiện trường. Những thông điệp này có nét tương đồng với cuốn sách của Jay M Feinman có tựa đề "Delay, Defend, Deny: Why insurance company don't pay claims, and what you can do about it" (tạm dịch: Trì hoãn, Bao biện, Từ chối: Tại sao các công ty bảo hiểm không chi trả các yêu cầu bồi thường và bạn có thể làm gì với điều đó). Cuốn sách này thảo luận về hành vi bị cáo buộc là phi đạo đức của ngành bảo hiểm trong việc trì hoãn và từ chối các yêu cầu bồi thường hợp pháp. Một số người khác lại chú ý đến ngoại hình điển trai của nghi phạm. Anh ta nhận được rất nhiều sự ủng hộ, bao gồm cả những người quyên góp nhiệt tình để gây quỹ cho việc bào chữa pháp lý của mình.

Cảnh sát cho biết Mangione đã bị bắt tại một nhà hàng McDonald's ở Pennsylvania sau 5 ngày truy lùng. Khi bị bắt, Mangione mang theo một khẩu súng khớp với khẩu súng được sử dụng trong vụ nổ súng và một thẻ căn cước giả. Theo các công tố viên liên bang, anh ta cũng mang theo một cuốn sổ tay thể hiện sự thù địch đối với ngành bảo hiểm y tế, đặc biệt là các giám đốc điều hành giàu có.

Tại một cuộc họp báo công bố các cáo buộc của tiểu bang vào thứ Ba tuần trước, Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg cho biết việc áp dụng luật khủng bố phản ánh mức độ nghiêm trọng của một "vụ giết người được lên kế hoạch kỹ lưỡng, có chủ đích nhằm gây sốc, thu hút sự chú ý và đe dọa". Ông Bragg nói thêm: "Về cơ bản, đây là một vụ giết người nhằm gây ra phản ứng khủng bố. Và chúng tôi đã thấy phản ứng đó." Luật sư của Mangione, bà Karen Friedman Agnifilo, đã cáo buộc các công tố viên liên bang và tiểu bang đưa ra các lý thuyết pháp lý mâu thuẫn. Tại tòa án liên bang vào tuần trước, bà Agnifilo gọi cách tiếp cận của họ là "rất khó hiểu" và "rất bất thường".

Theo Dailymail, Independent