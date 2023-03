Nghị quyết 31 - Chìa khóa vàng (*): Kỳ vọng bứt tốc

TS NGUYỄN QUỐC BÌNH, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị ra đời được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho TP HCM phát triển nhanh, bền vững. Nghị quyết cũng đặt ra cho TP HCM mục tiêu trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Để đạt được mục tiêu lớn này thì TP HCM cần thực hiện những mục tiêu nhỏ trước, những vấn đề cụ thể mà thành phố có thể thực hiện được, nhất là giải quyết những tồn tại liên quan mật thiết đến đời sống người dân lâu nay như tình trạng ô nhiễm sông rạch, môi trường… TP HCM cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm chứ không thể cùng một lúc làm tất cả các dự án, bởi nguồn lực có hạn.

GS HÀ TÔN VINH, kiều bào Mỹ: Phải yêu thành phố hơn yêu chính mình

Nghị quyết 31 đặt ra nhiều mục tiêu phát triển cho TP HCM. Lực lượng kiều bào mong muốn được góp sức cùng thành phố để thực hiện những mục tiêu đó. Bởi đã là người Việt thì phải có bổn phận với quê hương, Tổ quốc, đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung và TP HCM nói riêng. Tôi thiết nghĩ kiều bào muốn về quê hương, về TP HCM phải với tâm thế "yêu đất nước này, yêu thành phố này hơn chính mình". Việt Nam là nước đang phát triển, nếu nghĩ rằng về nước tìm cơ hội làm việc, sự đãi ngộ… như các nước phát triển mà họ đang sống thì chưa thể có.

Thời gian qua, cả nước nói chung và TP HCM đã có nhiều chính sách để hỗ trợ cho kiều bào. Dù vậy, kiều bào cũng còn gặp một số khó khăn khi trở về nước. Do đó, kiều bào rất cần sự hỗ trợ từ chính quyền.

Anh TRẦN THẾ HIỂN, chuyên viên Trung tâm Thông tin quy hoạch - Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM: Đột phá phát triển nhà ở xã hội

TP HCM là một trong những đô thị lớn nhất cả nước, tốc độ đô thị hóa và tốc độ tăng dân số cơ học rất nhanh trong những năm qua. Nhu cầu về nhà ở rất lớn, đặc biệt là nhu cầu của công chức, viên chức, người lao động, công nhân. Thế nhưng, các sản phẩm nhà ở trên địa bàn thành phố hiện nay là dòng sản phẩm cận cao cấp và cao cấp, hướng đến người có thu nhập cao. Một câu hỏi đặt ra là "Vì sao đa số các doanh nghiệp bất động sản đều khai thác sản phẩm nhà ở cận cao cấp và cao cấp trên địa bàn TP HCM?". Rõ ràng, câu trả lời là doanh nghiệp đạt lợi nhuận rất cao so với việc khai thác dòng sản phẩm nhà ở phân khúc bình dân.

Nghị quyết 31 nhấn mạnh: "Thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân". Đây là một tín hiệu đáng mừng cho các đối tượng có thu nhập bình quân, thu nhập thấp có thể sở hữu được một mái ấm ở đô thị đông dân nhất nước.

Ông NGUYỄN ĐỨC LỘC, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đời sống xã hội: Sớm hình thành quỹ an sinh xã hội

TP HCM là thành phố luôn đón đầu khuynh hướng kinh tế mới của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Theo đó, TP HCM trở thành nơi tiên phong trong các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của cả nước, cũng là nơi phát sinh các vấn đề mới, chưa có tiền lệ trong các thực hành pháp lý hiện hành.

Chính vì vậy, Nghị quyết 31 ra đời lần nữa khẳng định TP HCM là địa phương thực hiện các chiến lược tiên phong để làm cơ sở khoa học cho cả nước sau này. Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển, thành phố luôn là nơi khởi phát cho các mô hình phát triển mang tính đột phá, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Vì vậy, trong bối cảnh chính sách an sinh xã hội cho người lao động đang trở thành mối lưu tâm hàng đầu của cả nước, các chính sách an sinh xã hội được ban hành nhiều nhưng còn trải rộng, bộc lộ nhiều khoảng trống. Việc TP HCM có những chương trình mang tính đột phá vừa qua, cần được tổng kết để trở thành sáng kiến luật pháp về Luật Bảo trợ xã hội mà bước đầu hình thành quỹ an sinh xã hội.