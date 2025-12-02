Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Sơn La

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kể từ ngày 13/11/2025.

Bà Phùng Thị Hồng Hà (sinh năm 1971, quê Ứng Hòa, Hà Nội) có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Bà Hà có nhiều năm công tác tại Sở Tài chính Hà Nội, từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội. Bà Hà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội vào ngày 13/11.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Tại Nghị quyết số 1896, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội kể từ ngày 13/11/2025.

Tại Sơn La, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 21/11/2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Sơn La giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 21/11/2025.

Tại Đà Nẵng, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Nghệ An, có trình độ Cử nhân luật kinh tế, Cử nhân ngân hàng-tài chính, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông Phạm Đức Ấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vào tháng 9/2025.



