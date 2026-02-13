Nghỉ Tết Bính Ngọ, những dịch vụ ngân hàng nào bị gián đoạn?

Theo đó, giao dịch tại quầy tại hầu hết các ngân hàng sẽ được phục vụ đến 17h ngày 13/2/2026 (tức ngày 26 tháng Chạp âm lịch).

Thời gian nghỉ Tết từ ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch).

Ngày 23/2/2026 (mồng 7 tháng Giêng âm lịch), giao dịch tại quầy tại các ngân hàng sẽ phục vụ trở lại bình thường.

Tuy nhiên, một số ngân hàng vẫn duy trì giao dịch tại quầy đến hết sáng thứ Bảy 14/2 hoặc trong cả ngày đó.

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của VIB. (Ảnh: Thư viện pháp luật)

Trong thời gian nghỉ Tết, hầu hết dịch vụ ngân hàng số và hệ thống ATM vẫn hoạt động bình thường. Khách hàng được khuyến nghị ưu tiên sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh trong kỳ nghỉ Tết để hạn chế gián đoạn giao dịch. Với chuyển khoản thường liên ngân hàng, các ngân hàng sẽ chỉ xử lý các giao dịch đến 16h ngày 13/2/2026 (26 tháng Chạp). Các giao dịch sau thời điểm này sẽ được thực hiện từ 5h ngày 23/2/2026 (mồng 7 tháng Giêng).

Bên cạnh đó, tổng đài chăm sóc khách hàng của các ngân hàng cũng sẽ duy trì hoạt động liên tục 24/7.

Đối với các giao dịch chuyển khoản định kỳ đã được đặt lịch trùng vào thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, nếu tài khoản đủ tiền, giao dịch vẫn được thực hiện bình thường đối với chuyển khoản nội bộ và chuyển khoản nhanh hoặc xử lý giao dịch vào ngày 23/2/2026 đối với chuyển khoản liên ngân hàng. Trường hợp tài khoản không đủ tiền, hệ thống sẽ gửi cảnh báo, không tiếp tục trích tiền dù khách hàng có nộp tiền bổ sung sau đó.

Hoạt động tự động tái tục với tiết kiệm trực tuyến vẫn được thực hiện bình thường. Đối với tiết kiệm tại quầy, khách hàng thực hiện tất toán tại ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ 23/2/2026 sẽ được hưởng lãi có kỳ hạn cho toàn bộ thời gian thực gửi.

Với các khoản vay, thẻ tín dụng đến hạn vào khoảng thời gian từ ngày 14 - 22/2/2026, khách lưu ý hạn thanh toán theo thông báo để tránh quá hạn và chuyển nhóm nợ.

Đối với thẻ tín dụng có ngày chốt sao kê trùng nghỉ Tết từ 14 - 22/02/2026, hệ thống thực hiện chốt sao kê trong ngày 14/2/2026. Các giao dịch sau giờ chốt dữ liệu thẻ ngày 14/2/2026 sẽ được hạch toán vào sao kê kỳ tiếp theo.

Khách hàng lưu ý thanh toán toàn bộ dư nợ quá hạn (gốc, lãi, lãi quá hạn, lãi phạt quá hạn…) trước 17h ngày 13/2/2026 đối với các khoản vay, dư nợ thẻ tín dụng, thấu chi đã bị quá hạn.

Với khoản thấu chi đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 14 - 22/2/2026, nếu khách hàng thanh toán trước 17h ngày 23/2/2026, hệ thống không tính quá hạn.