Nghi vấn Tóc Tiên mới sửa sang nhan sắc

Mới đây, Tóc Tiên đã đăng tải clip đu trend trên mạng xã hội. Chủ hit "Ngày mai" hóa thân thành nàng tiên cá và khoe vũ điệu bắt trend với khán giả. Bên cạnh việc khen ngợi nhan sắc hiện đại và thân hình thon gọn, nhiều người bất ngờ vì thấy gương mặt của bà xã Hoàng Touliver có phần khác lạ. Nhiều người nghi vấn cô mới nâng mũi nên nhan sắc có phần khác trước.

Nhan sắc có phần khác lạ của Tóc Tiên.

Một số dân mạng cho rằng Tóc Tiên đã nâng mũi, thu gọn phần cánh mũi để chiếc mũi của cô trông cao và "Tây" hơn. Bên cạnh đó, một số người tiếc nuối cho nhan sắc hài hòa, nguyên bản của Tóc Tiên. Một số cho rằng hình ảnh hiện tại của cô trông giống diễn viên Ngọc Phước. Tuy vậy, cũng có người cho rằng nhan sắc khác lạ của Tóc Tiên là do trang điểm cũng như sử dụng ứng dụng để quay video. Hiện tại, Tóc Tiên chưa lên tiếng trước nghi án vừa sửa sang nhan sắc.

Chú thích ảnh

Dân mạng đồn đoán Tóc Tiên mới sửa mũi.

Thời gian gần đây, dân mạng vấn rạn nứt với Hoàng Touliver sau 5 năm gắn bó hôn nhân. Người hâm mộ không khỏi hoang mang trước những dấu hiệu bất thường của cặp đôi.

Nguyên nhân khiến tin đồn rạn nứt bùng lên xuất phát từ việc Tóc Tiên và Hoàng Touliver hiếm khi còn xuất hiện chung hay có những tương tác thân mật trên mạng xã hội. Đáng chú ý, thời gian gần đây, nữ ca sĩ cũng thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng và càng thêm tin vào nghi vấn bất hòa giữa cặp đôi.

Tóc Tiên vướng nghi vấn đã dọn ra khỏi biệt thự từng chung sống với Hoàng Touliver.

Đáng chú ý, một số “thám tử mạng” còn soi ra loạt chi tiết cho thấy Tóc Tiên dường như đã không còn sinh sống tại căn biệt thự từng ở cùng Touliver. Cụ thể, nữ ca sĩ 8X thường đăng ảnh view từ căn hộ ở tầng cao, khác với view từ căn biệt thự của cô và chồng. Tuy vậy, cả Tóc Tiên và Hoàng Touliver đều chưa lên tiếng trước nghi vấn trục trặc hôn nhân từ khán giả.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver nên duyên sau lần hợp tác tại chương trình The Remix năm 2015. Dù vướng nhiều tin đồn tình cảm, nhưng đến đầu năm 2020 cả hai mới chính thức tổ chức hôn lễ ấm cúng tại Đà Lạt. Đám cưới được giữ kín, chỉ có sự hiện diện của gia đình và bạn bè thân thiết, đúng với phong cách kín đáo vốn có của cặp đôi.

Thời gian vừa qua, Tóc Tiên và Hoàng Touliver kín tiếng trong chuyện tình cảm khiến dân tình dấy lên nghi ngờ.

Sau khi kết hôn, Tóc Tiên và Hoàng Touliver tiếp tục lựa chọn lối sống riêng tư, hạn chế chia sẻ chuyện đời tư lên mạng xã hội. Thay vào đó, họ chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc, khiến khán giả thêm ngưỡng mộ. Sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau được xem là bí quyết giữ gìn tình yêu của cả hai luôn bền chặt.

Dù không phô trương, mối tình của Tóc Tiên và Hoàng Touliver vẫn toát lên sự ngọt ngào, sâu lắng, trở thành minh chứng cho câu nói: “Hạnh phúc thật sự không cần ồn ào, chỉ cần là của nhau.”