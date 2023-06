Nghỉ việc ở tập đoàn viễn thông, người phụ nữ bén duyên với khởi nghiệp nhờ những chuyến từ thiện: Mang tham vọng đưa sản phẩm Việt ‘đổ bộ’ thị trường Nhật

Sau nhiều năm gắn bó với một tập đoàn viễn thông lớn, cách đây 5 năm, chị Lưu Lệ Thủy, chủ thương hiệu Haki quyết định khởi nghiệp với sản phẩm quần áo trẻ em.

Lý giải quyết định “quay xe” này, chị Thủy cho hay nhiều năm làm công tác thiện nguyện tại Quỹ từ thiện VEMBA5, chị có cơ hội đi khắp các tỉnh miền núi phía Bắc tặng quà cho trẻ em mầm non và nhận thấy phần lớn trẻ em Việt Nam đang phải mặc những bộ quần áo chất lượng thấp.

“Sẵn có niềm yêu thích với với may vá từ nhỏ, tôi quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp với sản phẩm quần áo trẻ em, với mong muốn cháy bỏng mình sẽ góp phần giúp cho các em bé được mặc những bộ quần áo thoáng mát, an toàn, mềm mịn. Đặc biệt, tôi có tham vọng muốn các bà mẹ có con nhỏ nhận thức rõ việc chọn quần áo an toàn cũng quan trọng không kém gì chọn thực phẩm an toàn cho con”- chị Thủy chia sẻ.

Chị Lưu Lệ Thủy, chủ thương hiệu Haki

Mặc dù thành lập được gần 5 năm, nhưng Haki đã trải qua thời kỳ dịch bệnh 2 năm và năm tiếp theo là sự suy thoái kinh tế toàn cầu và ngành dệt may bị ảnh hưởng nặng nề nhất, “việc kinh doanh vô cùng khó khăn, nhưng tôi vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình”.

Được thiết kế từ những nguyên liệu tự nhiên và cao cấp như vải bamboo (sợi tre), vải gỗ sồi (modal), vải linen, đũi…, nên những sản phẩm của Haki rất mềm, nhẹ, thấm hút mồ hôi, thân thiện với môi trường và đặc biệt phù hợp với làn da mỏng manh của trẻ sơ sinh.

Những sản phẩm của Haki đều được thiết kế từ những nguyên liệu tự nhiên và cao cấp

Haki được ghép từ 2 chữ tiếng Anh “Happy” và “Kids” = Những đứa trẻ hạnh phúc. Chị Thủy cho hay, chị mong muốn cùng với các bậc cha mẹ góp phần chăm sóc các em bé, giúp bé luôn thoải mái, vui vẻ hạnh phúc khi được mặc những bộ quần áo an toàn, mềm mịn.

Những thiết kế của Haki cũng là sản phẩm may mặc dành cho trẻ em duy nhất có mặt trong chương trình Tuần hàng Việt Nam 2023 do Bộ Công Thương, UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật bản và Tập đoàn Aeon tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Chia sẻ về sự có mặt của Haki tại Nhật cũng như sự đánh giá cao của đối tác Nhật với các sản phẩm do mình tạo ra, chị Thuỷ cho biết đây là niềm tự hào.

Sản phẩm của Haki mềm, nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt

Tuần hàng Việt Nam 2023 tại Nhật Bản là một trong những hoạt động tổ chức ở quy mô lớn trong năm 2023 nhằm triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài tới năm 2030” của Bộ Công Thương, cũng như hướng tới đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào hệ thống Aeon đạt 1 tỷ USD vào năm 2025.

Thông qua Đề án, nhiều loại sản phẩm Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn cao của Nhật bản đã được Aeon nhập khẩu và được đưa vào tiêu thụ tại hàng trăm siêu thị trong hệ thống của Aeon.

Đánh giá cao cơ hội giới thiệu sản phẩm may mặc Việt tại siêu thị Aeon mall, chị Thủy cho biết Haki sẽ đánh giá lại thực trạng cũng như các nguồn lực, từ đó lên kế hoạch chuẩn bị cho việc “đổ bộ” vào thị trường Nhật Bản.