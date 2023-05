Nghịch lý: Thế Giới Di Động, FPT Shop... ra sức kích cầu iPhone, Samsung,... nhưng lượng smartphone về Việt Nam đang giảm mạnh nhất Đông Nam Á

Báo cáo thị trường smartphone Quý 1/2023 khu vực Đông Nam Á do công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research (CR) cho biết, doanh số xuất xưởng (Smartphone shipments) tại 5 quốc gia tại Đông Nam Á (bao gồm Indonesia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam và Malaysia) đã giảm 13% so với cùng kỳ do nhu cầu thấp và giảm theo mùa vụ. Doanh số xuất xưởng ở đây được hiểu là điện thoại được xuất từ kho nhà máy tới hệ thống phân phối, chưa tính đến tay người tiêu dùng.

Tất cả các quốc gia kể trên đều chứng kiến sự sụt giảm trong Quý 1/2023. Trong đó, Indonesia giảm 7% so với cùng kỳ, Philippines giảm 10%, Thái Lan giảm nhẹ 1%, Malaysia giảm 29% và Việt Nam giảm mạnh nhất - 30 % so với cùng kỳ năm 2022.

Theo báo cáo, các quốc gia như Việt Nam đã nhận được tương đối nhiều hơn các lô hàng trong Quý 4/2022 và do đó, các OEM cảm thấy cần phải giảm sản lượng trong Quý 1/2023. Đồng thời, tâm lý người tiêu dùng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn tại Việt Nam.

Doanh số xuất xưởng smartphone tại một số quốc gia Đông Nam Á (Nguồn: Counterpoint Research)

Dẫu vậy, Việt Nam vẫn được đánh giá là thị trường iPhone đang phát triển của Apple. Nhu cầu đối với dòng iPhone 13 và 14 đã diễn biến rất tốt trong Quý 1/2023. Apple cũng là hãng smarphone hiếm hoi ghi nhận tăng trưởng doanh số xuất xưởng tại khu vực, khoảng 18% cho với cùng kỳ năm 2022.

Thị phần về doanh số smartphone xuất xưởng tại 5 quốc gia Đông Nam Á (Indonesia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam và Malaysia) (Nguồn: Counterpoint Research)

Trong khi đó, theo kết quả khảo sát mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường GFK tại Việt Nam, doanh số iPhone tại thị trường Việt Nam hiện nay đang xấp xỉ ở mức 30.000-35.000 máy/ tuần. Tuy nhiên lượng hàng nhập khẩu về Việt Nam trong 2 tuần đầu tiên của tháng 5 chỉ đạt tầm 25.000-30.000 máy.

Theo nhận định của một số nhà phân phối, trong vòng 2 đến 3 tuần tiếp theo, lượng hàng về Việt Nam sẽ tương đối nhỏ giọt, chỉ khoảng dưới 10.000 máy. Điều này có thể dẫn đến tình trạng khan hiếm các dòng máy iPhone 11, 13, 14.

Từ tháng 4/2023, các nhà bán lẻ di động như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS, Di Động Việt,... đã lao vào cuộc chiến giá khi liên tục khuyến mãi, giảm giá sâu các sản phẩm điện tử, trong đó có các sản phẩm iPhone. Chủ tịch FPT Retail - bà Nguyễn Bạch Điệp thậm chí cho biết giá iPhone tại Việt Nam đang rẻ nhất thế giới.