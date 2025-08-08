Nghiên cứu 30 năm cảnh báo: Vì một thói quen từ mẫu giáo, con bạn có thể đánh mất hơn 1,8 tỷ đồng trong 25 năm làm việc

Là cha mẹ, ai cũng mong muốn nuôi dạy được những đứa trẻ thông minh, toàn diện. Nhưng thành thật mà nói, ai cũng hy vọng con mình sau này thành công và có một công việc lương cao. May mắn thay, việc quan sát cách con tương tác với người khác từ sớm có thể tiết lộ rất nhiều về con người và sự nghiệp của chúng sau này.

Trẻ thiếu tập trung có thể sẽ kiếm ít tiền hơn khi trưởng thành

Một nghiên cứu kéo dài 30 năm, đăng trên tạp chí Journal of American Medical Association Psychiatry, chỉ ra rằng những đứa trẻ không tập trung trong lớp mẫu giáo có xu hướng kiếm được ít tiền hơn khi bước vào độ tuổi 30.

Nghiên cứu được thực hiện với 2.850 trẻ mẫu giáo tại Quebec (Canada), bắt đầu từ năm 1980-1981. Các nhà khoa học phân tích bảng khảo sát hành vi do giáo viên điền, sau đó đối chiếu với dữ liệu khai thuế của chính phủ trong giai đoạn 2013-2015 khi những đứa trẻ năm xưa đã 33 đến 35 tuổi.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố như chỉ số IQ và hoàn cảnh gia đình, kết quả cho thấy những trẻ 5-6 tuổi bị đánh giá là thiếu tập trung trong lớp mẫu giáo có thu nhập thấp hơn hẳn ở độ tuổi trưởng thành.

Ảnh minh họa

Cụ thể, các hành vi liên quan đến sự thiếu tập trung bao gồm:

- Thái độ chống đối (ví dụ: không nghe lời, đổ lỗi cho người khác)

- Tăng động (ví dụ: bồn chồn, liên tục di chuyển)

- Lo âu (ví dụ: dễ khóc, hay lo lắng)

- Hành vi gây hấn (ví dụ: đánh nhau, bắt nạt)

Kết quả theo dõi cho thấy:

- Trẻ nam có điểm số cao về thiếu tập trung sau này kiếm ít hơn trung bình 1.271,49 USD (khoảng 33,3 triệu đồng)/năm

- Trẻ nữ bị ảnh hưởng ít hơn, nhưng vẫn kiếm ít hơn 924,25 USD (khoảng 24,2 triệu đồng)/năm

Theo giáo sư y tế công Sylvana Côté - tác giả chính của nghiên cứu, mức chênh lệch này có thể lên đến 77.000 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng) trong suốt 25 năm sự nghiệp.

Trong khi đó, những trẻ ít hoặc không có dấu hiệu mất tập trung được dự đoán sẽ:

- Kiếm nhiều hơn khoảng 3.077 USD (khoảng 80,6 triệu đồng)/năm đối với nam

- Nhiều hơn 1.915 USD (khoảng 50,2 triệu đồng)/năm đối với nữ

Tính cách "biết quan tâm tới người khác" giúp bé trai thành công hơn

Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện ra những bé trai có hành vi tích cực với bạn bè như biết chia sẻ, cảm thông, tự giải quyết xung đột… có xu hướng kiếm được thu nhập cao hơn mức trung bình khi trưởng thành.

Tuy nhiên, xu hướng này không rõ ràng ở các bé gái.

Ảnh minh họa

Mặc dù thiếu tập trung là yếu tố hành vi duy nhất dự báo mức thu nhập tương lai ở trẻ gái trong nghiên cứu này, nhiều nghiên cứu khác đã cho thấy cả bé trai lẫn bé gái có hành vi tích cực (prosocial) đều có khả năng thành công cao hơn trong học tập, công việc và cuộc sống.

Ví dụ, một nghiên cứu từ Đại học Penn State năm 2015 chỉ ra rằng trẻ mẫu giáo biết chia sẻ, giúp đỡ người khác có khả năng tốt nghiệp đại học cao gấp đôi và 46% có việc làm toàn thời gian trước tuổi 25.

Hạn chế và điểm quan trọng của nghiên cứu

Tác giả nghiên cứu cũng thừa nhận nghiên cứu không tính đến thu nhập từ nền kinh tế phi chính thức (thu nhập không khai thuế) hoặc mức độ nợ cá nhân. Ngoài ra, phương pháp phân tích hành vi chỉ dựa vào đánh giá của giáo viên cũng có giới hạn nhất định.

Dù không thể kết luận mối quan hệ nhân quả, nghiên cứu này vẫn rất đáng chú ý vì đã chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa hành vi thời thơ ấu và thu nhập ở tuổi trưởng thành. Điều này có thể giúp ích cho việc xây dựng các công cụ sàng lọc và can thiệp sớm cho trẻ em.

Thông điệp dành cho cha mẹ

Các bậc phụ huynh nên đặc biệt chú ý nếu thấy con mình có những biểu hiện mất tập trung, tăng động, hay lo âu từ sớm và can thiệp kịp thời, càng sớm càng tốt. Bởi lẽ, không thể phủ nhận một điều rằng trẻ có kỹ năng xã hội tốt, biết kiềm chế cảm xúc, hòa đồng, thể hiện sự cảm thông sẽ có nhiều cơ hội thành công và giàu có hơn khi lớn lên.

Theo CNBC