Nghiên cứu kéo dài 20 năm của Đại học Harvard phát hiện: Loại quả người Việt thường ăn có liên quan đến tuổi thọ, người trung niên và cao tuổi nên biết sớm

Gần đây, một nghiên cứu kéo dài 20 năm của Đại học Harvard bất ngờ khiến quả chuối trở thành tâm điểm trên các diễn đàn sức khỏe. Theo nghiên cứu này, việc bổ sung đầy đủ kali, khoáng chất có nhiều trong chuối có thể làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

Nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, theo dõi hơn 100.000 người trong độ tuổi từ 50 đến 75 suốt 20 năm. Kết quả cho thấy: những người bổ sung trên 4.000mg kali mỗi ngày có tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 21%, và giảm 12% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, so với nhóm chỉ nạp dưới 2.000mg kali/ngày.

Trên thực tế nghiên cứu này không tập trung vào chuối mà vào "lượng kali hấp thụ". Đây là một chi tiết quan trọng, chuối không phải là nguồn kali duy nhất, vậy tại sao chúng lại trở thành "nguồn kali hàng đầu"? Bởi vì trong số các loại thực phẩm hàng ngày thông thường, chuối có hàm lượng kali thực sự cao. Một quả chuối 200 gram chứa khoảng 422 mg kali, và chúng có giá cả phải chăng và dễ ăn, đặc biệt phổ biến ở những người trung niên và cao tuổi.

1. Những lợi ích sức khỏe ít ai biết từ quả chuối:

Chuối thường được biết đến với tác dụng “giúp nhuận tràng”, nhưng thực ra nó còn có nhiều lợi ích đáng kể hơn:

- Hỗ trợ điều hòa huyết áp

Kali được mệnh danh là “chất bảo vệ mạch máu”, giúp cơ thể loại bỏ bớt natri, nguyên nhân hàng đầu gây tăng huyết áp. Trong khi Tổ chức Y tế khuyến cáo người trưởng thành nên nạp khoảng 4.700mg kali mỗi ngày, thì thực tế, các cuộc khảo sát cho thấy rằng trung bình một người chỉ tiêu thụ ít hơn 2.000 mg mỗi ngày.

- Tốt cho tiêu hóa

Chuối chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Loại hòa tan (như pectin) giúp phân mềm và dễ đào thải, trong khi loại không hòa tan đóng vai trò như “chổi quét ruột”, giúp làm sạch cặn bã trong đường tiêu hóa.

- Góp phần cải thiện tâm trạng và giấc ngủ

Trong chuối có vitamin B6 – dưỡng chất cần thiết để cơ thể tổng hợp serotonin (“hormone hạnh phúc”) và melatonin (hỗ trợ giấc ngủ). Nhờ đó, ăn chuối điều độ có thể giúp ngủ ngon và tinh thần thư giãn hơn.

2. Những hiểu lầm về chuối cần gỡ bỏ:

Nhiều người vì quá tin vào lợi ích của chuối mà vô tình rơi vào các “bẫy hiểu sai” dưới đây:

- Hiểu lầm 1: “Chuối chữa được cao huyết áp, khỏi cần thuốc”

Đây là nhận định sai. Kali trong chuối chỉ có vai trò hỗ trợ, hoàn toàn không thay thế được thuốc. Người bệnh huyết áp vẫn phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, kết hợp ăn uống điều độ để tăng hiệu quả.

- Hiểu lầm 2: “Chuối ngọt, người tiểu đường không được ăn”

Thực tế, chuối có chỉ số đường huyết (GI – Glycemic Index) khoảng 52, mức trung bình và thấp hơn nhiều thực phẩm quen thuộc như bánh mì trắng (GI 85) hay dưa hấu (GI 72). Người tiểu đường vẫn có thể ăn chuối, nhưng nên kiểm soát lượng. Ví dụ, mỗi ngày ăn nửa đến một quả, vào giữa buổi, tránh ăn cùng lúc với tinh bột khác.

- Hiểu lầm 3: “Ăn chuối giảm cân, càng ăn nhiều càng tốt”

Chuối không phải “thần dược giảm cân”. Việc ăn chuối thay bữa chính dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng. Giảm cân là quá trình dài hơi, cần chế độ ăn hợp lý chứ không thể trông chờ vào một loại trái cây duy nhất.

(Theo The New England Journal of Medicine)